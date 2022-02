RETNING OL: Alexander Stöckl og Clas Brede Bråthen snakker sammen på flyplassen i Beijing.

Splid mellom hoppstjernene og mediesjef: − Utøverne ønsket ham ikke

BEIJING/ZANGJIAKOU/OSLO (VG) Konflikten mellom landslagshopperne og Espen Graff er fremdeles betent. De ønsket at kommunikasjonssjefen i Norges Skiforbund skulle fjernes som deres medieansvarlig under OL.

Publisert: Nå nettopp

Skiforbundets kommunikasjonssjef Espen Graff har i en årrekke vært medieansvarlig for hopperne under store mesterskap. Mandag meddelte TV 2 at det ikke blir tilfelle under OL i Kina.

Tirsdag landet både Graff og Norges fremste skihoppere i Beijing. På flyplassen sier landslagstrener Alexander Stöckl at hans utøvere har gitt klart uttrykk for at de ikke ønsker Graff som deres medieleder etter hans rolle i «Bråthen-saken».

Redaksjonelt samarbeid Se alt fra OL i Beijing på discovery+

– Det var hverken jeg eller Clas Brede (Bråthen) som tok initiativet til det. Det var utøverne som ikke ønsket Graff. Vi har nå en presseattaché som heter Sofie (Torlei Olsen). Det tror vi blir bra. Hun er ivrig, sier Stöckl til VG på Beijing Capital Airport.

Samtidig nekter Espen Graff overfor VG for at hopperne har avsatt ham som ansvarlig for deres medieaktiviteter under OL. Den tidligere NRK-programlederen skal i stedet ha hovedansvaret for alpinistene. De har base i Yanqing, som ligger flere timers kjøring unna hoppernes OL-landsby i Zhangjiakou.

– Jeg ga beskjed til ledelsen i Olympiatoppen for en god stund tilbake at det ikke var aktuelt å jobbe med hopp under OL. Hovedårsaken er at det ikke er mulig å ha ansvaret for begge deler denne gangen. Det skyldes en krevende infrastruktur og den store internasjonale interessen i alpint, sier Graff til VG, mens han er på vei til Yanqing hvor han skal guide profiler som Aleksander Aamodt Kilde og Kjetil Jansrud gjennom ulike pressetreff og intervjuer.

PÅ GARDERMOEN: Espen Graff tok samme fly som hopperne fra Oslo til Kina. På flyplassen i Beijing skiltes deres veier.

VG vet at det i hoppmiljøet har vært en mistillit til Graff, som de opplever har vært en motpart i den mye omtalte konflikten rundt Clas Brede Bråthens arbeidsforhold i Skiforbundet.

– Etter mye støy de siste månedene er det også lurt å bruke litt tid på å finne ut hvordan samarbeidet skal være fremover. At utøverne også ønsket en annen løsning, er helt uproblematisk. Jeg ser frem til å jobbe med verdens beste alpinister, slår Graff fast.

Steinar Bjerkmann, som jobbet i Graffs avdeling, var tidligere hoppernes medieansvarlig. Etter Bråthen-saken er han ikke lenger involvert rundt landslaget. Nå er det Bråthen selv som er oppført som hoppernes medieansvarlig på Skiforbundets sider.

– Hopp ønsker heller ikke lenger bidrag fra kommunikasjonsavdelingen i Skiforbundet på andre områder, og det er selvsagt helt opp til dem. Det gir oss mer kapasitet til å følge opp de andre grenene våre som vi samarbeider utmerket med, sier Skiforbundets kommunikasjonssjef.

Hoppernes landslagssjef var lenge ikke ønsket med videre av Skiforbundet. Årsaken var at de mente Bråthen hadde en uakseptabel atferd som ikke passet inn i norsk arbeidsliv.

Det ble engasjert advokater på begge sider, og en offentlig strid endte med at Bråthen undertegnet en kontrakt som gjorde ham til landslagssjef – en ny stilling. Samtidig er Ståle Villumstad blitt konstituert sportssjef med ansvar for det administrative. Saken kostet Skiforbundet nesten tre millioner norske kroner.

Første medaljeøvelse for herrene er 5. februar i normalbakken. Kvinnene kjemper om edelt metall i samme bakke dagen før.