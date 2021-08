FÅR GJENNOMGÅ: Clas Brede Bråthen får kraftig kritikk i en uttalelse fra styret i Norges Skiforbund.

Skiforbundet om Bråthen: Hans kommunikasjonsform og adferd er uakseptabel

Styret i Norges Skiforbund går hardt ut mot sportssjef i hopp, Clas Brede Bråthen.

Skiforbundet uttrykker full støtte til generalsekretær og hoppkomitéen om ikke å forlenge avtalen med sportssjef Clas Brede Bråthen.

Skistyret er kritisk i sin uttalelse:

– Avtalemessige og arbeidsrettslige forhold mellom en sportssjef og Norges Skiforbund er normalt en administrativ sak som ikke involverer skistyret. Det er grenkomité og generalsekretær som er delegert ansvaret for sportslige lederes engasjement i forbundet. Denne saken har imidlertid fått en karakter og oppmerksomhet som gjør det nødvendig at styret involverer seg.

Normalt ville ikke skistyret kommentert en personalsak offentlig. Bråthen har imidlertid valgt å dele selektive deler av saken i det offentlige rom. Fremstillingen gir et ensidig bilde av saken, og den skader derfor tilliten til Norges Skiforbund.

– Har skapt uro

Skistyret uttaler at det har vært kjent med «samarbeidsutfordringer mellom Clas Brede Bråthen, hoppkomiteen og fagmiljøer i Skiforbundet».

– Styret har de siste dagene fått en grundig saksgjennomgang av generalsekretæren, leder av hoppkomiteen og Skiforbundets eksterne advokat. Der fremkommer det at Bråthen over lang tid har hatt en konfronterende og uakseptabel kommunikasjonsform og adferd, som har skapt uro, utrygghet og en uholdbar situasjon både internt og overfor viktige interessenter eksternt. Skiforbundet understreker at det ikke er Bråthens meninger, men hans kommunikasjonsform og adferd som er uakseptabel.

VG var i kontakt med Clas Brede Bråthen like etter at skiforbundet sendte ut pressemeldingen:

- Jeg synes det er forunderlig at skistyret fatter et slikt vedtak uten at de har bedt om å få høre min versjon i forkant. Utover det har jeg ingen kommentar på nåværende tidspunkt, sier hoppsjefen til VG.

Bråthen har vært engasjert som sportssjef siden 2005. Han har bidratt til svært gode sportslige resultater, men hans adferd over tid og manglende vilje til å justere denne i tråd med våre rimelige forventninger, gjør at Skiforbundet ikke kan forlenge samarbeidet.

På denne bakgrunn vil styret enstemmig uttrykke full tillit og støtte til generalsekretæren og hoppkomiteen om beslutningen om ikke å forlenge engasjementet til Bråthen, skriver skistyret.

