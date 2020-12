OPPTUR: Marius Lindvik tangerte sesongens bestenotering og ble nummer tre. Foto: Geir Olsen

Lindviks ukjente tannlege-drama: − Går på smertestillende

OBERSTDORF/OSLO (VG) Marius Lindvik (22) sto på seierspallen etter Oberstdorf-dramaet. Men det var med smerter. Kvelden før åpningsrennet i Hoppuka lå han i tannlegestolen.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Karl Geiger vant åpningsrennet og ble første tyske vinner i åpningsrennet i Hoppuka siden 2015. Han vant foran Kamil Stoch. Lindvik ble nummer tre, mens Halvor Egner Granerud endte på en litt skuffende fjerdeplass.

– Det var deilig å være på pallen igjen. Hoppingen klaffet, sier Marius Lindvik til VG.

Han har ikke hatt det enkelt den siste tiden med mye smerter i en visdomstann. Det begynte hjemme før Hoppuka. Mandag måtte han igjen til tannlegen.

– Jeg har hatt en betennelse i en visdomstann. Smertene varierer, og jeg går på smertestillende. Foreløpig har det gått greit. Men jeg måtte en tur til tannlegene her i Oberstdorf mandag kveld, forteller Lindvik.

Han bekrefter at det har blitt lite søvn. Men at han gleder seg over den gode hoppingen. Og én ting til; han er på pallen for fjerde gang på rad i et renn i Hoppuka. Han vant Nyttårshopprennet i Garmisch-Partenkirchen. Gjentok bedriften i Innsbruck, og ble nummer tre i Bischofshofen.

Tirsdag kveld var han tilbake på podiet. Det var han åpenbart stolt av i den kalde bayerske kvelden.

– Jeg vet at hoppingen er bra nok. Nå er det bare å kjøre på videre, sier Lindvik, som ble den nye yndlingen for nordmenn i fjor med annenplass sammenlagt.

Halvor Egner Granerud ble nummer fire. 11 poeng bak Karl Geiger. Det var ikke helt etter planen. Asker-hopperen hadde fem seiere på rad før rennet i Schattenbergbakken. Og suveren leder av verdenscupen var skuffet.

– Det er «sesongverste», dårligste jeg har gjort i år, sier Halvor Egner

Begge nordmennene er dermed med i tetsjiktet om sammenlagtseieren i Hoppuka etter det første rennet.

Daniel André Tande var den siste nordmannen som tok seg videre til finaleomgangen. Han endte som nummer 22.

– Det eneste jeg vet er at det er altfor dårlig, sier Tande til NRK.

SKUFFET: Daniel André Tande overbeviste ikke. Foto: LUKAS BARTH-TUTTAS / EPA

På rekordjakt

Halvor Egner Granerud stod med fem verdenscupseirer på rad før åpningsrennet i Hoppuka.

Kun Thomas Morgenstern, Peter Prevc og Ryoyu Kobayashi har tidligere klart å vinne seks på rad.

Men under tøffe forhold fikk nordmannen en tøff start på rennet og landet på 122 meter.

Samtidig åpnet Marius Lindvik med et hopp som holdt til andreplass etter første omgang.

FJERDEPLASS: Halvor Egner Granerud er fortsatt med i tetsjiktet etter åpningsrennet i Hoppuka. Foto: Matthias Schrader / AP

Flere nordmenn skuffet

Lindvik ble nummer to i Hoppuka forrige sesong – og vant rennene i Garmisch-Partenkirchen og Innsbruck.

Denne sesongen har det gått tyngre og hans beste resultat er tredjeplass i Nizjnij Tagil, hvor han endte bak Egner Granerud og Robert Johansson.

Sistnevnte fikk ingen god start på Hoppuka. Under tøffe forhold landet han på 115,5 meter og kvalifiserte seg ikke til andre omgang. Han ble nummer 39.

Heller ikke Johann André Forfang (nummer 35) eller Sander Vossan Eriksen (nummer 50) kom seg videre til andre omgang.

Saken oppdateres!