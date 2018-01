I SLAGET: Lundby, her under verdenscuphoppet i Sapporo lørdag, viser storform før OL. Foto: Masanori Takei / AP / NTB Scanpix

Lundby i storform foran OL etter nok en seier

Publisert: 14.01.18 05:04

Maren Lundby sikret sin fjerde verdenscupseier i OL-sesongen og sin åttende totalt i Sapporo i Japan natt til søndag.

Verdenscuplederen fra Kolbukameratene sikret sin tredje strake seier i verdenscupen noen sine. Hun hoppet hele 98,5 meter i finalerunden og sikret seg 251,6 poeng. Lundby utklasset dermed hoppdronningen Takanashi med 20,2 poeng.

Japanske Takanashi, som var på hjemmebane, endte på andreplass med 93 meter i finalerunden og 231,4 poeng. Japaneren forblir dermed én seier unna å bli tidenes mestvinnende hopper, uansett kjønn. Til nå har hun 53 verdenscupseirer.

Tyske Althaus sikret tredjeplassen med 89 meter i finalerunden og 230,2 poeng.

Lundby ledet allerede etter første runde. Da var det Althaus som hadde andreplassen og Takanashi på tredje.

Det var to andre norske utøver med i søndagens hopprenn. Anna Odine Strøm kom på 15. plass etter å ha hoppet 79 meter i finalerunden. Silje Opseth var like bak og endte på 17. plass med en distanse på 83,5 meter i finalerunden. De to fikk en poengsum på henholdsvis 187,8 og 185,1.

