NYTT LØFT: Maren Lundby ber om hjelp. Her løfter hun for egen maskin under landslagets samling i Trondheim i fjør høst. Foto: Ole Martin Wold

Maren Lundby om likestillingskampen: – Noen må ta regningen

SEEFELD (VG) Hun er storfavoritt til VM-gull i Seefeld etter en eventyrlig seiersrekke i vinter. Men Maren Lundby (24) lurer på hvor det blir av hjelpen i likestillingskampen i hopp.

Publisert: 25.02.19 02:01







Nå er det «de eldre herrer» i Det internasjonale skiforbundet (FIS) hun er ute etter. Dem roser hun opp i skyene for hva de har fått til på rekordtid.

Men det er næringslivet og media hun gyver løs på. Hun savner vilje fra flere sponsorer enn de som allerede har åpnet lommeboken. Og hun forundrer seg over at journalister fra norsk presse ikke er til stede når hun har knust konkurrentene i verdenscuprenn. Men registrerer at de stiller fulltallig opp når det er konkurranser for menn.

les også VG spår VM: Norge tar ni gull – Johaug blir VM-dronning

Lundby har tatt tastaturet fatt – noen dager før hun ankommer VM-byen i Østerrike – og har skrevet en kronikk som det svinger av.

Mens hoppledelsen og Norges Skiforbund sammen med Det internasjonale skiforbundet (FIS) hele tiden utvikler kvinnehoppingen, ser jeg stadig at andre roper høyt om manglende likestilling. Nå oppfordrer jeg dere til å være med å ta regningen – for likestilling koster – skriver Lundby blant annet.

– Jeg vil fremsette saken slik den er, og ikke gi kritikken til dem som faktisk gjør en innsats for hoppjentene. Og sette fokus på det. Det er ikke de «gamle, gretne gubbene» som er problemet, men heller at næringslivet, og media er de som kan gjøre noe med saken, sier Maren Lundby .

les også Bakkerekord og ny seier for Maren Lundby

Hun påpeker overfor VG at hun er fornøyd med utviklingen. De siste årene har det blitt flere konkurranser, større bakker – mer VM-øvelser (laghopp i Seefeld er nytt), og planer om skiflyging for kvinner.

– Vi ønsker selvsagt mer når vi er kommet dit vi er. For min del handler det om sette ord på hva som er problemet, og gi folk innsikt i dét, sier Lundby.

OL-vinneren fra Pyeongchang-lekene i fjor savner seriøs behandling i media. Og hun synes det gjør vondt når NRK (rettighetshaver til kvinnehopp) flytter konkurransene over på nett-TV. Verdens beste hoppjente lurer også på hvorfor ikke de store norske mediaktørene er på jenterenn med utsendte medarbeidere.

les også Skadekrise for hopp-gullguttene en uke før VM

Hun svarer slik på spørsmålet «har det irritert deg at VG ikke drar med journalist og fotograf på verdenscup for kvinner, men på verdenscup for menn?»

– Jeg irriterer meg ikke så mye over det. Men hvis man ser på hvilke mekanismer som rår, så jeg ville jeg sett nytten av at vi har like stor plass i media som andre idretter, sier Lundby.

Sjef for VG-sporten, Øyvind Brenne, sier at det for alle reportasjereiser handler om prioriteringer.

les også Hyller hopp-Maren: – Vår største profil siden Wirkola

– Hver eneste helg skjer det mye aktiv idrett vi gjerne kunne dekket, men ikke velger å være til stede på. Innenfor hopp dekker vi tradisjonelt gjerne Hoppuka, mesterskap og renn på hjemmebane, hvor interessen blant våre brukere er vårt viktigste parameter. Å dekke verdenscup i seg selv ikke er nok til å forsvare ressursbruk innenfor noen av kjønnene, sier Brenne.

Han legger til: – Så er det også slik i dagens medievirkelighet at det viktigste er hvordan dekningen faktisk er, ikke hvor man fysisk rapporterer fra. Vi har laget mye innhold på Maren Lundby de siste årene. Det ønsker vi å fortsette med, for hun er en strålende idrettsutøver og god ambassadør for hoppsporten, sier Øyvind Brenne.

Sportssjef i hopp, Clas Brede Bråthen, sier de har investert et sted mellom åtte og 12 millioner kroner i Lundby og kvinnehopp de siste årene.

– Det er ikke dyrt i forhold til hva vi har fått igjen, sier Clas Brede Bråthen.

Han bekrefter overfor VG at hopp selv har sagt seg villig til å risikere opp mot en million kroner for at kvinnene skal få slippe til i årets utgave av Raw Air i neste måned. Regnestykket slik der ser ut i dag – med lite vilje fra sponsormarkedet – ville være å avlyse.

les også Hopplegendens sterke krigsminne: – Gjemte seg i fjellhule for Hitlers soldater

– Alternativet er ikke noe Raw Air for jentene. Det ville være forkastelig både sportslig og idrettspolitisk, sier Clas Brede Bråthen.

Jacob Lund har jobbet innen sponsormarkedet siden 1992. Han var tidligere sponsorsjef i DNB. Nå er han eier av selskapet Sponsorconsult. Bergenseren tror ikke de store pengene finner veien til kvinnehopp før de kan by på samme spektakulære bakker som mennene.

– Når jentene hopper like langt som guttene, og at det blir vanlig å se dem hoppe 140- og ikke 85 meter, så tror jeg også sponsormarkedet våkner. Men jentene må også få hoppe i Vikersund og Planica skal de få sitt store gjennombrudd, sier Jacob Lund.