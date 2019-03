OPPTUR: Polske Dawid Kubacki jublet hemningsløst etter å ha hoppet seg opp 26 plasser til gullmedalje i Seefeld. Foto: GEORG HOCHMUTH / APA

Polsk sjokkseier i normalbakken: − Jeg vil kalle det en skandale

SEEFELD/OSLO (VG) Snøkaos gjorde at polske Dawid Kubacki (28) hoppet seg opp 26 plasser til gullmedalje i finaleomgangen. De norske hopperne taklet ikke de vanskelige forholdene.

I et hopprenn preget av svært vanskelige forhold, var det de med tidlig startnummer som ble belønnet. Sludd og snø på tampen av hver omgang gjorde at farten avtok hos de med senere startnummer.

Polske Dawid Kubacki (218,3 poeng) karret seg videre til en finaleomgang som nummer 27, men i finaleomgangen landet polakken på 104,5 meter.

Det holdt til en sjokkerende seier i snøkaoset.

– Jeg vil kalle det en skandale rett og slett. Det er ikke sånn vi vil se hopprenn bli gjennomført. Jeg liker det ikke i det hele tatt, sa NRKs ekspertkommentator Johan Remen Evensen.

Daniel-Andrè Tande, som ikke ble tatt ut til VM, var ikke nådig i sin kritikk av gjennomføringen av rennet på Twitter:

Kamil Stoch hoppet seg opp fra 18.-plass til sølvmedalje, mens Kraft hoppet seg fra 10.-plass til bronsemedalje.

Robert Johanssons (201,5 poeng) ble beste nordmann på 16.-plass. Det er det svakeste norske resultatet i normalbakke i VM siden Roar Ljøkelsøy ble nummer 16 i 2001.

Andreas Stjernen endte på 25.-plass og mener rennet ble en «parodi».

– Det viser hvordan rennet hadde vært. Han (Kubacki) hadde ikke helt tur i førsteomgang, men det er ikke et hopprenn. Det ble et parodi, sier han til NRK.

Pappa Hroar Stjernen var også enig i sønnens beskrivelse av rennet og ristet på hodet av hvordan rennet ble gjennomført.

Norske hoppresultater: 2018-sesongen: Verdenscupen: Seks førsteplasser. 19 pallplasser OL: En gull, en sølv og to bronse. VM skiflyging: To gull. 2016-sesongen. Verdenscupen: Fire førsteplasser. 27 pallplasser. VM skiflyging: En gull og en sølv. 2013-sesongen. Verdenscupen: Fire førsteplasser. 13 pallplasser. VM: En gull og en bronse. 2015-sesongen. Verdenscupen: Tre førsteplasser. 14 pallplasser VM: To gull, en sølv og en bronse. 2012-sesongen. Verdenscupen: Tre førsteplasser. 12 pallplasser. VM-skiflyging: En sølv. 2014-sesongen. Verdenscupen: To førsteplasser. Ni pallplasser. OL: En bronse. VM-skiflyging: En sølv. 2017-sesongen. Verdenscupen: To førsteplasser. Åtte pallplasser. VM: En sølv. 2019-sesongen: Verdenscupen: En førsteplass. Seks pallplasser VM: 0

– Det er spesielt å hoppe seeg opp fra 27.-plass til verdensmester, det skal egentlig ikke skje, sier han til NRK.

Johann André Forfangs hopp på 84,5 meter holdt ikke til finaleomgang, og Tromsø-hopperen var frustrert etter sitt eneste hopp:

Vanskelige forhold

Utover i førsteomgang gjorde regn og sludd at farten i sporet sank. Det gjorde at hoppet til 18-åringen Thomas Aasen Markeng (18) på 92,0 meter, fra et tidlig startnummer, holdt til en delt syvendeplass med Stjernen (96,5 meter), som hoppet senere i omgangen.

Før finaleomgangen lå de 4,5 poeng bak bronsemedalje.

Selv om juryen forsøkte å gå opp på farten, led flere hoppere av minuspoeng som følge av høyere avsats, deriblant favorittene Stoch (18.-plass) fra Polen og østerrikeren Kraft (10.-plass), i førsteomgang.

Årets formhopper Ryoyu Kobayashi ledet etter første omgang med et hopp på 101,0 meter. Men i finaleomgangen landet japaneren kun på 92,5 meter og endte på 14.-plass.

PS! Clas Brede Bråthen bekrefter overfor VG Stjernen, Johansson Maren Lundby og Silje Opseth hoppet mixed lagkonkurranse lørdag.

VG kommer tilbake med mer!