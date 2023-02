1 / 7 LANGT: Maren Lundby hoppet 131 meter i kvalifiseringen i Planica tirsdag. forrige neste fullskjerm LANGT: Maren Lundby hoppet 131 meter i kvalifiseringen i Planica tirsdag.

Regjerende verdensmester Lundby i toppform: − Beste på to år

PLANICA (VG) Regjerende verdensmester i storbakke, Maren Lundby (28), overrasker og viser storform før kvinnenes siste VM-konkurranse.

Onsdag er det kvinnenes VM i stor bakke i Planica. Tirsdag kvalifiserte Lundby seg sammen med lagvenninnene Silje Opseth, Thea Minyan Bjørseth og Anna Odine Strøm.

Maren Lundby hoppet 131 meter i kvalifiseringen – noe som var lengst av samtlige hoppere. Selv to meter lengre enn VM-dronning og stilhopper Katharina Althaus.

– Det beste jeg har gjort på to år, sier hun til VG.

Lundby ble nummer tre i kvalifiseringen.

– Jeg har vært ganske glad i dag, og det har klaffet utrolig bakken i dag. Det er vanskelig å si hva jeg blir nå (i konkurransen), men jeg henger absolutt med. Det er litt over hva jeg kunne forvente, men jeg tar gjerne en sånn fin overraskelse.

28-åringen leverte i tillegg tre gode treningshopp tidligere tirsdag og vant en av treningsomgangene. Hun sier til VG at hun ikke hadde noen forhåpninger om å ligge helt i toppen i forkant av morgendagens konkurranse.

– Jeg hadde håpet om at jeg skulle klatre litt på listen, men så mye, det hadde jeg ikke turt å håpe på, og det hadde jeg ikke trodd heller, sier Lundby, som ble nummer syv i det individuelle normalbakke-rennet.

– Å forsvare VM-gull, er det mulig?

– Klart det er mulig, men det står ikke på planen min. Jeg har andre planer, men så klart, det er moro å hoppe sånn.

Lundby ble tidenes første verdensmester i stor bakke for to år siden. I boken «Et møte med Maren» i fjor avslørte hun at hun hadde en kamp om å kvitte seg med fire ekstra kilo helt fram til VM-rennet.

Etter VM-gullet for to år siden fikk hun det enda vanskeligere med vekten og måtte gi opp OL-sesongen 2021/22.

Men etter 604 dager borte fra konkurranser var hun endelig tilbake til NM i oktober 2022. Hun tok en sterk 7. plass i VMs normal bakke i Planica sist uke, men ble vraket til mixed-konkurransen.

Tirsdag morgen imponerte hun stort på treningen i VMs storbakke og var lengst av alle i den ene omgangen.

– Hyggelig å se Lundby få igjen for innsatsen hun har lagt ned, sier Silje Opseth til VG. Hun ble nummer 15 i kvalifiseringen.

Lundby er med i sitt åttende VM etter som hun debuterte allerede som 14-åring i 2009.

Norge har bare fire hoppere med til onsdagens storbakke-konkurranse etter at en leggskadet Eirin Kvandal har valgt å dra hjem.