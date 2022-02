Se dokumentar: «Veteranhopperne»

En gruppe eldre menn setter utfor fryktinngytende hoppbakker. De er forretningsutviklere, piloter, leger, rørleggere og frisører. Alle drømmer de om å lette fra hoppkanten og fly langt i VM for veteraner.

Superveteranene beviser at det ikke er for sent å følge drømmen, selv om du har fylt 50, 60 eller 70 år.

