Professor med NIF-kritikk: − Vi aner ikke noe

Professor Jorunn Sundgot-Borgen kommer med sterk kritikk av norsk idrett i debatten som har fulgt etter at VG har satt søkelys på vekt og mat – og Maren Lundbys OL-nei.

Av Ole Kristian Strøm

Publisert: Nå nettopp

Skihopperen fortalte torsdag at hun ikke er villig til å slanke seg på en uforsvarlig måte og derfor har bestemt seg for å stå over vinter-OL i Kina.

I fredagens Dagsnytt 18 på NRK var professor Jorunn Sundgot-Borgen ved Norges Idrettshøgskole svært kritisk etter at visepresident Vibecke Sørensen i Norges Idrettsforbund hadde fortalt om alt de gjør for å forebygge problemer.

– Det viktige nå er å komme et steg videre. Toppledelsen i NIF må erkjenne at dette er et problem, et gedigent problem, sier Sundgot-Borgen.

Hun mener at det «ikke gjøres nok» og at NIF-ledelsen gjerne unnskylder seg med at «idretten speiler samfunnet».

Jorunn Sundgot-Borgen er særlig opptatt av at det ikke måles effekten av det som gjøres:

– De sier at de jobber forebyggende, men det blir ikke målt. De måler ikke effekten av arbeidet som gjøres. Vi aner ikke noe om effekten, sier professoren på Dagsnytt 18.

– Hvis ikke dette blir satt i system, så kommer vi til å få stadig flere historier som den Christiane forteller, fastslår Sundgot-Borgen - med henvisning til det tidligere langrennstalentet Christiane Honerud Olsen, som fortalte sin historie i VG sist helg og som også satt i Dagsnytt 18-studio.

Vibecke Sørensen i NIF svarte slik på kritikken fra Sundgot-Borgen:

– Vi ser at det er etterspørsel etter den kompetansen vi har. Chattetjenesten økte med 67 prosent i corona-tiden. Jeg er ikke enig i at vi bare prater. Vi kan ikke si at det ikke har effekt.

Vibecke Sørensen innrømmer at problemet ikke blir borte «i morgen» og de må drive enda bedre forbyggende arbeid. NIFs visepresident har selv gode kunnskaper om spiseforstyrrelser både med sin bakgrunn fra kunstløp og jobben som lege til daglig.

Jorunn Sundgot-Borgen mener at det er en uheldig utvikling i flere idretter, blant annet skihopping.

– Det er hele tiden snakk om å «ha fokus» og «ønske å gjøre noe», men uten å måle. Det er ikke satt i system. I alle andre tilfeller i idretten så måler vi og registrerer. Når langrennsjentene får et nytt treningsopplegg, så sjekker vi om de får økt oksygenopptak. Når det gjelder dette, så blir det ikke målt noen ting. Vi taper ved å sitte her og si at vi jobber med det.