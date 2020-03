LIKE BLID: Maren Lundby er rikskjendis og attraktiv etter alt hun var vunnet i løpet av to år. Her er hun på trening i Håkonshall under Raw Air. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Hoppsjefen om «Lundby-mania»: – Aldri opplevd maken

Coronaviruset tok sesongavslutningen. Men Maren Lundby (25) vant alt – likevel. Og hennes egen sjef må stagge de som vil ha en bit av hoppdronningen.

– Jeg har aldri opplevd maken til etterspørsel etter en norsk skihopper, slik som vi gjør med Maren Lundby. Det er bare Anders Jacobsen – i den perioden hvor han slo gjennom for 13 år siden (vant Hoppuka som debutant) – som er i nærheten, sier Clas Brede Bråthen.

Han er sportssjef for hopplandslagene. Og den i Norge som kjenner Lundbys karriere best. Gjennom sportslig knallsuksess og skipolitisk gjennomslagskraft. Senest i forrige måned hvor kampen for VM i storbakke under neste år mesterskap i Oberstdorf ble vunnet. Mye takket være hennes kjønnskamp for like rettigheter i en mannsdominert idrett.

Bråthen forteller til VG at det hagler med henvendelser i takt med suksessen. Det er politikere, næringslivsfolk og andre idretter enn hopp som ber om hennes tid. De er nysgjerrige på hvordan hun er blitt en «seiersmaskin». I tillegg til hvordan hun vinner frem i likestillingskampen, forteller Bråthen.

GIRL POWER: Erna Solberg og Maren Lundby er blitt på fornavn med hverandre. Her gratulerer statsministeren henne med VM-gullet i Seefeld i fjor. Foto: Bjørn S. Delebekk

I løpet av 27 måneder har hoppjenta fra Bøverbru på Toten vunnet det som er å vinne i kvinnehopp. OL-gull (Pyeongchang), VM-gull (Seefeld), verdenscupen (2018, 2019 og 2020). Og Raw Air to år på rad. Totalt står hun bokført med 30 rennseire i verdenscupen. Det er bare én etter den polske superstjernen Kamil Stoch.

– Vi er ikke så «tjukke i huet» at vi gjemmer bort Maren. Og vi er veldig glad for at media finner henne attraktiv. Oppmerksomhet er det vi lever av, men vi må passe på at vi ikke sliter henne ut, sier Bråthen.

Landslagstrener Christian Meyer er opptatt av at Lundby finner nye utfordringer foran neste års VM-sesong. Og da tenker han ikke bare på et rent sportslige aspekt.

Han priser seg lykkelig over at Silje Opseth har kommet som en kometen på slutten av sesongen, og at Norge har tatt medaljer i junior VM i vinter ved Thea Minyan Bjørseth (sølv).

– Maren må få gjøre ting hun synes er artig. Hun har ofret mye mer enn andre for å bli så god, som hun er i dag. Kanskje det er tid for endringer i livet. Og da ser jeg for meg at utdannelse og jobb vil være neste steg, for å få mer arbeidsro i hodet, og at det ikke bare blir hopp i hennes tankegang, sier Christian Meyer.

