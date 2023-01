Nå får hopperne solid lønnshopp – men ikke alle

Premiepengene har vært uforandret i en årrekke. Til vinteren kan Robert Johansson og hopperne se frem til et skikkelig lønnshopp. For Maren Lundby og kvinnehopperne vil ikke lønnsslippen bli like fet.

En enkeltseier i verdenscupen i hopp vil nå betales med 12.000 sveitsiske franc, rundt 130.000 norske kroner. Det er en økning på 20 prosent.