Ikke det største i VM!

Av Leif Welhaven

GULLGROSSISTENE: Therese Johaug sto igjen med fire VM-gull (10 km, 15 km skibytte, 30 km og stafett), mens Johannes Høsflot Klæbo kunne smile for tre gull (sprint, lagsprint og stafett) og håper fortsatt på et fjerde.

Johannes Høsflot Klæbo og Therese Johaug presterte enormt i Oberstdorf. Men det er noe helt annet som fortjener hedersplassen i historieboken om VM.

Alle vi som trodde det var umulig å toppe de norske prestasjonene i Seefeld for to år siden, skulle vise seg å ta skammelig feil.

Den gangen endte det med 25 norske medaljer. I mesterskapet som akkurat er ferdig ble tallet 31.

Uansett hvordan man ser på det, har den norske dominansen tiltatt ytterligere.

Men bak tallene ligger også noe som er mye viktigere enn at Johannes Høsflot Klæbo hadde stålkontroll frem til det var igjen noen meter siste dag, eller at Therese Johaug driver med en helt egen idrettsgren.

De helt nye øvelsene viser nemlig at skisporten endelig har tatt nødvendige steg i retning av å gi kvinnene den plassen de fortjener.

Vi er langt unna å kunne kalle dette en likestilt arena på ledersiden.

Maren Lundby ble verdensmester i stor bakke. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Det er fortsatt flaut for Norge at det ble valgt å erstatte én gubbe med en annen gubbe i styret i Det internasjonale skiforbundet (FIS).

Og bildet av styremedlemmene i FIS – som alle går med slips – hadde det vært mulig å flire av dersom mannsdominansen ikke hadde vært så tragisk.

Her er styret i FIS. Kvinnen på dette bildet, Sarah Lewis, er nå ute av bildet i Det internasjonale skiforbundet. Foto: FIS

Den kvinnen som hadde en fremskutt posisjon, Sarah Lewis, ble fjernet som generalsekretær for litt siden.

Men til tross for dette er det fremgang å spore på noen felt. Selv om det er mildt sagt på overtid, var de både noe historisk og ekstremt verdifullt vi fikk se i Tyskland.

Gyda Westvold Hansen ble tidenes første kvinnelige verdensmester i kombinert. Foto: Terje Pedersen

Like muligheter i hoppbakken er en utmattende fight, men at kvinnene endelig fikk hoppe i storbakken i VM har stor symbolkraft. Vi skal ikke ha kjønnsdiskriming i idretten, og ingen har kjempet så hardt for likestilling som Maren Lundby. Derfor var det øyeblikket over alle øyeblikk da ikke bare drømmen om å få delta ble oppfylt – men at nettopp hun tok det første gullet på den bokstavelig talt store scenen. Det er også andre gode støttespillere, både i forbundet og i prosjektet «Like muligheter», som har grunn til å feire litt ekstra.

Tilfeldigvis falt kvinnedagen rett etter at mesterskapet var over, og når VM skal oppsummeres er det enda et overvunnet likestillingshinder som troner helt der oppe.

Tidenes første kombinertkonkurranse for kvinner ble arrangert 27. februar.

Gyda Westvold Hansen (18) skrev seg inn i historiebøkene som den første vinneren. Dette er også en milepæl som får 2021-VM til å skille seg ut, og på merkedagen ble også sølvet og bronsen bak Therese Johaugs gullvinnende søskenbarn vunnet av norske utøvere.

Dermed er det ikke bare enda en norsk triumfferd vi har lagt bak oss, men også noe mye viktigere – et steg bort fra at det ene kjønnet settes foran det andre.

Dette er det sterkeste minnet fra et mesterskap med publikum i papp, og man følgelig aldri fikk den atmosfæren et mesterskap skal ha. På den norske minussiden var den positive koronatesten til Halvor Egner Granerud bunnpunktet, og ambisjonene på herresiden i hopp var jo langt høyere enn den fangsten det endte med.

Men ellers har den norske troppen truffet med det meste, der Klæbo og Johaug som ventet var best i klassen. Kapasiteten til Holund og Krüger, kombinertkongen Riiber, mesterskaps-eksperten Falla, den purunge ankerkvinnen og den ambivalente femmilsvinneren Iversen er noen av hovedpoengene fra VM. Og på nevnte avslutningsdistanse fikk vi altså oppleve dramaet med stor D.

Men summa summarum er det grunn til å gi en ekstra hyllest til det som fortjener det aller mest. Kvinnene som endelig fikk plassen de fortjener – og som takket for tilliten på best mulige måte.