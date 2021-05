BANET VEI: Anette Sagen fotografert under sommertrening på Lillehammer for noen år siden før hun ga seg med hoppingen. Foto: Kristoffer Øverli Andersen/VG

Sagen reagerer på hopp-nei til kvinnene: − Kan hoppe like langt som gutta

Anette Sagen (36) synes det er leit at kvinnelige skihoppere fortsatt ikke får være annet enn pauseunderholdning eller prøvehoppere for menn i de største bakkene.

21 år etter at Sagen satte den norske rekorden – som prøvehopper for gutta i skiflygingsbakken i Vikersund – sliter hun med å se gode argumenter for å nekte kvinnene å hoppe skiflyging.

– Det gikk veldig bra med alle oss som fikk være prøvehoppere i Vikersundbakken i 2004. Nå er nivået på de beste fryktelig mye bedre enn det vi var. Det Maren (Lundby) driver på med nå er noe helt annet enn det vi gjorde, konstaterer Anette Sagen overfor VG.

Hun landet på 174,5 meter den marsdagen i 2004. Rekorden blir stående siden man nok en gang nekter kvinnene å hoppe i de største bakkene.

I april sa hoppkomiteen i Det internasjonale skiforbundet (FIS) nei til å arrangere skiflyging for kvinner i Vikersund. Nå i mai kom det nok et avslag.

Det blir ingen mulighet i 2022. Det kan hende vi får se kvinnene i en skiflygingsbakke i 2023.

– Jeg hadde håpet at vi var kommet lenger i 2021. Samtidig er det neppe så mange som er sjokkert over et nytt nei. Vi har jo fått den beskjeden år etter år, sier Sagen.

Hun kaller avslaget fra FIS «en fryktelig kjedelig beskjed å få».

– Det er jo trist for Maren at hun må kjempe for å få lov til å gjøre det hun har lyst til i stedet for å konsentrere seg om det hun er, en fantastisk god skihopper. Hun er i sitt livs form, og jeg bare håper at ikke alle «avslagene» tar motet fra henne.

Renndirektør Sandro Pertile sier FIS har bestemt seg for «å ta et skritt av gangen».

– Siden forrige sesong ble amputert med bare tre konkurranser i store bakker har vi ikke hatt så mange muligheter til å evaluere utviklingen til de kvinnelige hopperne. Nå skal vi bruke sommerens Grand Prix-renn og verdenscupen neste vinter til å gjøre den evalueringen. I den inngår også hopping i den største bakken, Willingen, sier Pertile til VG.

Han går ikke med på at det har skjedd lite siden Sagen satte sin bakkerekord for 17 år siden.

– Jeg er ikke enig. Vi har hatt en god utvikling for kvinnelige skihoppere og har nå konkurranser i OL og et fullt program i VM. Det er et faktum at vi har fått til en forbedring.

Anette Sagen kjøper heller ikke argumentet om at man skal la kvinnene prøve seg i Willingen (Tyskland), verdens største storbakke, først. Og hvis det går bra, så ...

– Hva slags kriterium er det? Motstanderne klarer sikkert å sette fingeren på noe som ikke er bra hvis de leter etter det, sier 36-åringen og minner om at utviklingen ikke har stått stille siden rekordhoppet hennes i 2004.

Bakkene er bygget ut, de er blitt sikrere, utstyr er blitt bedre og nivået på hopperne er langt høyere.

– Kan hoppe over 200 meter

– En hopper som Maren kan enkelt hoppe over 200 meter med ordentlige forhold. Jeg ser ingen grunn til at ikke en jente skal kunne hoppe like langt som en gutt. Det gjør de i andre typer bakker, så hvorfor ikke i skiflyging.

– Kan det være en del av problemet, at Maren Lundby – for eksempel – kan hoppe lenger enn gutta? Kvinnene er jo best egnet til å fly langt i en bakke?

– Jeg håper virkelig at det ikke er en av årsakene til at man setter foten ned. Det blir selvfølgelig spekulasjoner, men det vil overraske meg om noen hadde sagt at det er en grunn.

Anette Sagen er klar på at hoppingen som produkt ville blitt bedre hvis man slapp til kvinnene i skiflyging. Ikke minst kunne man tilført en kommersiell verdi hvis de kvinnelige skihopperne kan hoppe 200 meter i de største bakkene.