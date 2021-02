Granerud preget etter Kvandals fall: − Ordentlig vondt å se på

Da Eirin Kvandal (19) skulle sette nedslag etter et solid annethopp, sviktet det høyre kneet. Nå sier landslagsledelsen at sesongen kan være over for hopptalentet. Halvor Egner Granerud ble preget av nyheten før han selv skulle hoppe.

– Det er forferdelig for oss rundt å se at hun har det så vondt. Det raser sammen der og da, og det er alltid vondt uansett hvem det er. Det er en kjedelig situasjon som går innpå alle sammen, sier trener Christian Meyer.

Kvandal ble fraktet rett ut av anlegget på båre og videre til sykehus etter fallet. På en pressekonferanse søndag kveld forteller han at de ikke fant noen brudd på røntgen.

– Men vi mistenker at det er ACL - fremre korsbånd - som har røket. Det gjenstår å se om vi reiser hjem til Norge eller til München for videre behandling, forteller Meyer, som frykter at VM ryker og at sesongen er over.

Onsdag 24. februar starter VM-kvalifiseringen i normalbakken i Oberstdorf for kvinnene.

Kvandal, som tok sin første verdenscupseier i januar, hang med helt i teten før andre omgang av hopprennet i østerrikske Hinzenbach.

Fra fjerde beste posisjon hoppet hun langt nok til å ta ledelse, men hun klarte ikke å holde seg på beina, og deiset i bakken. Hun landet på 88 meter, det tredje lengste hoppet i andre omgang.

Før han hoppet ned til sin tiende verdenscupseier for sesongen fikk Halvor Egner Granerud med seg Kvandals fall.

– Det var ordentlig vondt å se på. Vi har trent sammen i hele sommer. Da jeg så fallet skjønte jeg med en gang at det kunne være alvorlig, det så ut som et korsbåndfall. Da skiftet jeg, fikk litt musikk på øret og tok en gåtur for å komme over det. Jeg synes ikke dette er noe kult, sier Granerud.

19-åringen slo gjennom som en komet i januar og har siden det vært i toppsjiktet, i tillegg til et potensielt medaljekort i det kommende verdensmesterskapet. Skaden fører trolig til at VMi månedsskiftet februar/mars ryker for hennes del.

– Det er skikkelig fælt når sånne ting skjer. Fra det jeg kunne se var hun bevisst i alle fall. Hun hadde skikkelig vondt, så hun sa ikke så mye, sier Maren Lundby til TV 2. Hun har selv nylig vært gjennom en kneskade.

Sara Takanashi vant foran Nika Kriznar og norske Silje Opseth. Maren Lundby endte på femteplass.

– Det er ikke noe god følelse å sitte igjen på toppen og se at lagvenninnen din faller. Vi må bare krysse alt vi har av fingre og tær for at det gikk bra, sier Opseth til TV 2.