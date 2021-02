Eirin Kvandal til sykehus etter stygt fall: − Hun er ved bevissthet

Da Eirin Kvandal (19) skulle slå ned etter et solid andrehopp, sviktet det høyre kneet. Nå er hun sendt til sykehus med smerter.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Hun er ved bevissthet og er sendt til sykehus. Eirin klaget over smerter i det høyre kneet, sier trener Line Jahr til VG.

Eirin Maria Kvandal (19), som tok sin første verdenscupseier i januar, hang med helt i teten før andre omgang av hopprennet i østerrikske Hinzenbach.

Fra fjerde beste posisjon hoppet hun langt nok til å ta ledelse, men Kvandal klarte ikke å holde seg på beina, og deiset i bakken. Hun landet på 88 meter, det tredje lengste hoppet i andre omgang.

les også Opseth med bakkerekord og annenplass

– Nei, nei, nei! Det er akkurat det som ikke skal skje, kommenterte Kasper Wikestad hos TV 2.

Kvandal så ut til å ha smerter i kneet, og ble fraktet rett ut av anlegget på båre. Det er foreløpig ikke klart om hun pådro seg en alvorlig skade i fallet.

19-åringen slo gjennom som en komet i januar og har siden det vært i toppskiktet, i tillegg til et potensielt medaljekort i det kommende verdensmesterskapet. Skaden setter hennes VM-deltakelse i fare.

– Det er skikkelig fælt når sånne ting skjer. Fra det jeg kunne se var hun bevisst i alle fall. Hun hadde skikkelig vondt, så hun sa ikke så mye, sier Maren Lundby til TV 2.

Sara Takanashi vant foran Nika Kriznar og norske Silje Opseth. Maren Lundby endte på femteplass.

– Det er ikke noe god følelse å sitte igjen på toppen og se at lagvenninnen din faller. Vi må bare krysse alt vi har av fingre og tær for at det gikk bra, sier Opseth til TV 2.