BETENKT: Alexander Stöckl har hatt en tøff vinter. Her fra VM-rennet i Innsbruck lørdag.

Stöckl om fiasko-sesongen: – Jeg er ingen magiker

INNSBRUCK (VG) Det norske hoppeventyret er forvandlet til krise. I VM-åpningen i Bergisel fortsatte nedturen. Og nå har også Alexander Stöckl (45) fått nok av ulykker, skader og dårlige resultater.

Johann André Forfang ble best av de norske hoppguttene i storbakke-VM i Bergiselbakken lørdag med 7. plass. Det er det svakeste resultatet i denne øvelsen under Stöckls regjeringstid. Og tangering av Oslo-VM i 2011 (Anders Bardal).

– Jeg håper vi har brukt opp uflaksen, og vi har vært gjennom det meste nå, sier Alexander Stöckl.

– Du har hatt utrolig suksess som landslagstrener, men dette er tangering av det svakeste VM-resultatet i storbakke siden du tok over etter Mika Kojonkoski. Hva skyldes det?

– Vi er der vi er, og objektivt er det ikke godt nok til å kjempe i toppen, sier Stöckl.

– Har du mistet magien?

– Jeg er ingen magiker, og har aldri vært det. Jeg jobber ut ifra det jeg kan om skihopping, og min egen kompetanse, svarer Stöckl.

Robert Johansson endte på 8. plass i Innsbruck. Men Norge var ikke i nærheten. Gullvinner Markus Eisenbichler slo Forfang med hele 28,5 poeng. Det er utklassing.

Kanskje kunne det sett bedre ut om Tromsø-hopperen hadde unngått at bindingen utløste seg i nedslaget i 1. omgang (ble trukket omtrent åtte poeng får utkjøringen). Men Forfang tror ikke det hadde forandret så mye.

Forfang bekrefter at det ikke er første gang bindingen svikter. Stöckl benekter at de ikke er dyktige nok på utstyrsbiten.

– Vi har godt nok utstyr. Det skjer av og til at bindingen går ut når det blitt nedslag på veldig lange hopp. Vår servicemann gjorde en fantastisk jobb i pausen med Forfangs sko, slik at han kunne hoppe finaleomgangen, sier Stöckl.

Etter OL-eventyret i Pyeongchang for ett år siden med gull (lag), en sølv og to bronser er hoppheltene ikke til å kjenne igjen.

Daniel-André Tande har fått kjenne det. Verdensmester i skiflyging i fjor. I vinter helt ute av form. Rett før VM ble han kneskadet etter fall i Lahti. Seks ukers pause var konklusjonen til helseteamet. Sesongen er allerede over.

I den finske hoppmetropolen gikk det også forferdelig galt med Andreas Stjernen. Han gikk rundt, og fikk seg en skikkelig trøkk. I Bergisel bommet han radikalt i finaleomgangen – og ble sist (30. plass) – etter stusslige 102 meter.

Under treningshoppingen i VM dundret debutanten Thomas Aasen Markeng tvers gjennom reklameplakatene på den utfordrende sletta i Bergisel. Bare flaks hindret en fryktelig ulykke.

Alexander Stöckl medgir overfor VG at han tenkte; «Nå er det faen meg nok ...», da han så den ferske juniorverdensmesteren bli plukket fram bak et stålgjerde foran TV-reportere.

Men ikke nok med dét. Norge leder statistikken over flest diskvalifikasjoner for ureglementerte hoppdresser. Stöckl innrømmer at det har rystet laget. Men han viker ikke unna – svarer høflig på alle spørsmål – og prøver etter beste evne å snakke ned det som utvilsomt er en krise.

– Vi startet sesongen med diskvalifikasjoner, og nå er det blitt slik etter hvert, at selvtilliten er helt i kjelleren, sier Stöckl.

VG møter østerrikeren like etter lagledermøtet på toppen av den berømte hoppbakken i den gamle OL-byen. Han tror fiasko blir suksess snart. Kanskje allerede i søndagens lagkonkurranse. En øvelsen hvor hans menn herjet med konkurrentene i fjor.

Når han blir bedt om beskrive forskjellen fra 2018- til 2019- sesongen sier Stöckl: – Forskjellen er sammensatt. Det er hoppteknisk og en utstyrsmessig utvikling. I tillegg er det kommet regelendringer som gjør at vi sliter.