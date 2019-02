Norge langt unna pallen i lagkonkurransen: − Det ser ikke bra ut

INNSBRUCK/OSLO (VG) Den norske hoppskuffelsen fortsetter. Lagkonkurransen ble den dårligste i VM under landslagstrener Alexander Stöckl.

– Det ser ikke bra ut for øyeblikket. Vi klarer ikke ha alle fire hoppene på øverste nivå. Det så greit ut etter den tredje gruppen, men så faller Robert helt ned, sa Stöckl til NRK midtveis i finaleomgangen.

Poengsummen 900,2 holdt kun til en femteplass. Det er den dårligste plasseringen i en lagkonkurranse i VM under østerrikerens ledelse. Tidligere var fjerdeplassen i skandalerennet i 2013 dårligst.

Suverene Tyskland, anført av ankermann Marcus Eisenbichler, vant helt overlegent med 987,5 poeng, hele 56,6 poeng foran sølvvinner Østerrike. Japan tok bronsen, 67,3 poeng bak tyskerne.

Johann André Forfangs hopp i finaleomgangen på 127 meter ble dagens lengste norske hopp. Robert Johansson landet på kun 117,5 meter i første omgang og plutselig var Norge så godt som ute av medaljekampen. I finaleomgangen landet han på 121 med litt tyngre forhold.

– Jeg tror Robert gleder seg til å komme seg vekk fra denne bakken og komme til en ny bakke der det er litt enklere å fly, sier NRKs ekspertkommentator Johan Remen Evensen.

– Men jeg må presisere at i dag er det litt kollektiv svikt. Alle gutta hopper litt under pari og gjør at vi får det resultatet vi gjør.

Stöckl sier at hopperne jobber på spreng for å finne ut hva som har gått galt denne sesongen.

– Jeg føler det er bra trøkk i gruppa. Alle jobber veldig hardt for å komme tilbake, både hopperne og støtteapparatet rundt. Ingen har gitt opp, vi er ikke ferdig, vi skal jobbe hardt og prøve å komme tilbake. Det er jeg veldig takkenemlig for, sier Stöckl til NRK.

For 11 måneder siden satte det norske laget verdensrekord etter en historisk laghoppseier i Vikersund. Under VM i Lahti i 2017 tok det norske laget sølv.

Fredag neste uke kommer neste sjanse i normalbakken i Seefeld. Deretter er det mix-lagkonkurranse førstkommende lørdag.

