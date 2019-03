SNØVÆR: Maren Lundby i aksjon på Lillehammer. Foto: Olsen, Geir / NTB scanpix

Lundby vant etter kjempehopp på hjemmebane: – Det betyr litt ekstra

Maren Lundby (24) økte ledelsen i Raw Air-sammendraget etter kjempehopp i andre omgang på Lillehammer.

Publisert: 12.03.19 21:29







Før rennet på Lillehammer ledet Maren Lundby med 15,1 poeng på tyske Katharina Althaus, og det så ut til at tyskeren skulle kunne hente inn noe av forspranget etter første omgang

Etter å ha ligget som nummer fire etter første omgang, 8,7 poeng bak Althaus, klinket Lundby til med ett kjempehopp på 138 meter i finaleomgangen.

Det holdt til å ta igjen forspranget, og vinne rennet på Lillehammer. Det er Lundbys tiende seier for sesongen.

– Jeg var ganske forbannet i pausen, så det var bare å måke til utfor kanten der. Det var skikkelig deilig. Det er kult når det er så bra oppmøte og jeg kjenner alle som er her. Det betyr litt ekstra, sa Lundby til NRK etter seieren.

Hva er Raw Air? Raw Air er en hoppturnering hvor utøvernes individuelle poengpott utgjør den totale poengsummen. Årets utgave er den tredje utgaven, og for første gang arrangeres også turneringen for kvinnene. Turneringen foregår i tre norske byer for kvinnene; Oslo, Lillehammer og Trondheim. Hver kvinnelige utøver skal konkurrere i seks konkurranser i løpet av seks dager, hvor totalt ni hopp teller inn i den avgjørende poengsummen som skal kåre en vinner. Det vil si tre kvalifiseringer som består av ett hopp i hvert renn, og tre konkurranser bestående av to omganger. Vis mer vg-expand-down

Althaus hoppet 132 meter, og endte til slutt fire poeng bak på en andreplass.

– Burde sendt en prøvehopper

I første omgang landet Maren Lundby på 125,5 meter, det var 16 meter kortere enn i kvalifiseringen. Det holdt til fjerdeplass i første omgang.

Lundby var sist ut av hopperne i snøværet, og måtte vente en stund mens det var litt usikkerhet om hvilken bom hun skulle hoppe fra.

Sammendraget i Raw Air etter seks av ni hopp 1. Maren Lundby 745.0 2. Katharina Althaus 725.9 3. Daniela Iraschko-Stolz 696.4 4. Juliane Seyfarth 687.0 5. Eva Pinkelnig 652.5 Disse rennene gjenstår: 13. mars: Kvalifisering i Trondheim (en omgang) 14. mars: Individuell konkurranse i Trondheim (to omganger) Vis mer vg-expand-down

– De gikk ned en bom plutselig. Vi var innenfor korridor og alt, så det var bare å hoppe. Vi vet at hun (Lundby) kan ta av litt mer enn de andre. Men de skulle hatt en prøvehopper. Jeg er redd for at farten gikk litt ned i tilløpet når hun måtte vente uten at det kom en prøvehopper mellom, sa landslagssjef Christian Meyer til NRK i pausen.

24-åringens fremste utfordrer i sammendraget, Katharina Althaus, hoppet 131,5 meter og ledet etter første omgang.

les også Maren Lundby i Kollen-drama: – Karrieren kunne ha røket

Utklasset alle i kvalifiseringen

Etter å ha utklasset alle i kvalifiseringen til rennet på Lillehammer tok Lundby tilbake ledelsen i Raw Air-sammendraget.

24-åringen hoppet 141,5 meter i kvalifiseringen mandag - 17 meter lenger enn Katharina Althaus. Dermed ledet hun med 15,1 poeng på Althaus før selve rennet på Lillehammer.

Turneringen avsluttes med ett individuelt hopprenn i Trondheim 14. mars.

Lundby har også høstet ros fra Erna Solberg den siste tiden: