1 av 7 Nordmennene var suverene hele veien.

Historisk hopptriumf: Stöckl gråt for OL-gullet

Publisert: 19.02.18 15:15 Oppdatert: 19.02.18 17:17

HOPP 2018-02-19T14:15:51Z

PYEONGCHANG (VG) Det norske laget innfridde forventningene og tok det første norske OL-gullet i lag i hopphistorien etter en vanvittig god 2. omgang. Alexander Stöckl gråt for gullet og lover hopperne en real fest.

– Den største dagen jeg har vært med på i norsk hoppsport, sier landslagssjef Clas Brede Bråthen.

Landslagstrener Alexander Stöckl felte tårer da han møtte pressen.

– Vi har jobbet lenge for å oppnå en drøm vi ikke visste var mulig å oppnå. Men vi har fantastiske utøvere, vi har et fantastisk støtteapparat og vi har en hoppnasjon som som var med på denne målsettingen fra dag en. Alle har jobbet i fellesskap for noe som er større enn oss selv - og det er å ta denne jævla gullmedaljen her. Og det... det, sier Stöckl mens tårene renner.

– Dette betyr alt. Jeg beklager, sier han og fortsetter:

– Jeg har tvilt hvert eneste sekund. Du vet jo aldri hva som kommer i en slik konkurranse, sier han og kaller OL-rennet for tøft.

– Dette er det største jeg har opplevd enn så lenge, sier den svært populære treneren som har skrevet kontrakt med Norge frem til 2022.

Det norske laget ledet med bare 2,2 poeng til tyskerne etter 1. omgang. Lagkonkurransen i teorien avgjort etter at Daniel-André Tande og Andreas Stjernen hoppet gnistrende godt, forholdene tatt i betraktning, på de to første hoppene i den andre omgangen.

Først hoppet Tande 140,5 meter og økte ledelsen til 15,8 poeng, før Stjernen hoppet 135,5 meter og økte til 28,5 poeng, med to hoppere igjen fra hvert land.

– Det ekstremt deilig å kjøre utover sletta etter det hoppet, sa en smørblid Tande på TV Norge etter hans annethopp.

Da gjorde det lite at Johann André Forfang (132 meter) og Robert Johansson (136 meter) til sammen tapte fem poeng på de siste to hoppene – Norge ble olympiske mestere med en total poengsum på 1098,5 poeng. Det var 22,8 poeng bedre enn Tyskland og 26,1 poeng bedre enn Polen.

Da klarte ikke landslagstrener Alexander Stöckl å holde tårene tilbake. Han var tydelig rørt da gullet var et faktum.

– Tre nasjoner var på et veldig høyt nivå. Det var tøft. Men vi fikk det til, sier Stöckl. Norge tok sitt første laggull i OL på forsøk nummer ni siden 1988. Ingen var fornøyd med sist sesong og i evalueringen på Lygna i Oppland ble målet om OL-gull i lagkonkurransen satt.

– Alle dro derifra med en vond følelse i magen og nervøsitet. Vi måtte faktisk begynne å jobbe hardt fra dag én for å skaffe oss en mulighet. Det var et hårete mål om gull i noe Norge aldri har fått til. Siden den dagen har alle i systemet jobbet ekstremt hardt og motivert for å få det til, forteller Stöckl og det store lagarbeidet som er gjort.

Østerrikeren sier selv at han bare er «han som står å vinker med flagget».

– Jeg prøver bare å komme med min kompetanse og gir råd til alle som er rundt og la folk rundt meg vokse i det ansvaret de har. Vi står som et ekstremt sterkt lag. her er det mange som har utviklet seg ekstremt med kompetanse og ansvar i støtteapparatet. Vi har tatt store steg. Og så er utøverne fantastiske, sier han.

Og nå kommer belønningen.

– Det blir fylla i kveld, smiler han.

– I kveld kan de gjøre det de vil. Rett og slett.

Det var det første OL-gullet til Norge i laghopp siden øvelsen kom på OL-programmet i 1988. Fra før hadde Norge tatt tre bronsemedaljer som beste resultat, i 1988, 2006 og 2010.

Gullet var det 11. hoppgullet i historien og Johanssons tredje medalje i dette OL. To gull, ett sølv og to bronse ble faktum for Norge i hoppbakken dette mesterskapet, det første OLet Norge tar to hoppgull.

– Hardt arbeid over lang tid, mange som har gjort uendelig mye, sier sportssjef Clas Brede Bråthen til VG når det spørres om hvordan det kunne være mulig med «tidenes hopp-OL for Norge».

Norge drar nå hjem til som beste hoppnasjon med to gull, en sølv og to bronsemedaljer. det overgår gull, sølv og to bronse under OL i Innsbruck for 54 år siden.

– I dag står vi for en av de beste prestasjonene i norsk hopphistorie, sier en rørt Bråthen. Også han er blank i øynene. han kom inn i hoppkomiteen i 2001 og har vært landslagssjef siden 2004.

– Det viktigste grepet vi har gjort var å gi Magnus Brevig skulle ha ansvaret for det idrettsvitenskapelig avdeling. Det som har skjedd der det siste året er den største utviklingen norsk hoppsport har stått for, sier han.

– Det går på teknikk og utstyr. Vi har aldri manglet hoppere, og sjeldent manglet hoppbakker, men ofte mangle kompetanse. Så denne veien skal vi fortsette på, lover Bråthen.

OL-gullet var også Norges fjerde på fem forsøk denne sesongen i laghopp, men de fire første i verdenscupen ble vunnet av Tande, Forfang, Johansson og Anders Fannemel. Han var reserve i samtlige renn under dette OL.

– Vi har hatt en langsiktig strategi som har gått mange år tilbake. Den krones endelig med et utrolig flott mesterskap her, sier skipresident Erik Røste til et samlet pressekorps.

Skipresidenten gir innsatsen i Pyeonchang «terningkast 6».

– Det er nesten litt uvirkelig, sier han.