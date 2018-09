Ulykkesfuglen Gangnes hemmeligholder comeback-hoppet

Her gikk det galt for Gangnes

2010: Under sommerhopping i Gjerpenkollen ryker korsbåndet. 2013: For andre gang må han operere korsbånd. Denne gangen under Grand Prix i Hinzenbach i Østerrike. 2016: Landslaget trener i Stams på plast. Gangnes skader seg for tredje gang. 2017: Uhellet ute igjen i Midtstubakken. Skader korsbånd under landing.