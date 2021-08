FRYKTLØS: Daniel André Tande var aldri i tvil etter det forferdelige fallet i Planica. Han skulle tilbake i hoppbakken.

Tande knuser egne styrkerekorder etter skrekkfallet: − Aldri et spørsmål om å ikke komme tilbake

KONGSBERG (VG) Daniel André Tande har aldri vært sterkere, fem måneder etter marerittet i Planica. Fordelen kommer av at han ikke husker fallet, mener landslagstrener Alexander Stöckl.

Tande nikker bekreftende og smiler. Hoppstjernen er tilbake i topp fysisk form – faktisk bedre enn noen gang tidligere – når høstluften begynner å sive inn over Norge.

– Det begynner å nærme seg sesong, og jeg gleder meg veldig. Alt ser bra ut og jeg ligger bedre an nå på fysiske tester enn på samme tidspunkt i fjor. Jeg har lagt ned en bra jobb, og nå er det ikke så lenge til jeg får prøvd meg i hoppbakken igjen, forteller Tande.

Det har ikke engang gått et halvt år siden Tande dundret brutalt i bakken i Planica i Slovenia. Skihopperen ble fraktet til sykehus i Ljubljana, hvor han fikk påvist et knust kragebein, punktert lunge og fire indre hjerneblødninger.

Det kunne gått så mye verre. Tande skal ha vært uten puls i to til tre minutter etter skrekkfallet og ble senere lagt i kunstig koma på sykehuset.

For norske hopptilhengere kan det nesten virke utrolig at han nå nærmer seg et comeback i bakken.

– Hvordan er du egentlig skrudd sammen, mentalt og fysisk?

– Det er det mange som lurer på, og det lurer jeg litt på selv også, ler Tande.

VG møter han hjemme i Kongsberg, stedet hvor drømmen om en karriere i hoppbakken startet. Like ved Ruud-hytta, stedet hvor den legendariske hoppfamilien la ned sitt treningsarbeid, forteller han om sine ambisjoner for den kommende sesongen.

– Jeg elsker å hoppe på ski, det er det jeg brenner for. Det var aldri et spørsmål for meg om jeg skulle komme tilbake. Fra jeg ble skrevet ut fra sykehuset, har jeg gjort alt jeg kan for å bli best mulig forberedt til jeg skal begynne å hoppe igjen, sier 27-åringen.

– Kjenner du noe til skadene i dag?

– Absolutt ikke. Det eneste er at jeg ikke kan gå med sekk. Det er litt irriterende, smiler Tande

– Må du ha med bærehjelp, da?

– Jeg må få ansatt en egen person til å bære sekken min i vinter, så blir det veldig fint det, ler han.

Selv ikke en retur til Planica skremmer hopperen. Landslagstrener Stöckl har en forklaring på Tandes fryktløse holdning til fremtiden.

– Jeg tror fordelen er at han ikke husker så mye av fallet. Han føler ikke at det har skjedd noe etter fallet, det virker som han føler seg veldig trygg og ønsker å fortsette. Hvis han får lov til det av legene, står det ikke noe i veien for at han kan hoppe på ski, sier østerrikeren.

Stöckl kan bekrefte at kongsberguttens fysikk knapt kunne vært bedre.

– Han er i form og har fått trent mye fysikk.. Han har hatt veldig bra kontinuitet de siste ukene. Daniel er på sitt høyeste nivå så langt på fysiske tester, sier Stöckl.