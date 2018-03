Robert Johansson jakter ny leilighet – og kjæreste

Publisert: 15.03.18 18:42

TRONDHEIM (VG) Robert Johansson (27) kan bare glemme kampen mot Kamil Stoch (30) i Raw Air later det til. Men han fortviler ikke. Nå starter jakten på leilighet – og kjæreste.

I kveld sto han igjen på seierspallen. Og akkurat som på Lillehammer tirsdag endte han på tredjeplass. Selv ikke med bakkerekord (145,5 merer) i 1. omgang klarte han å gjøre noe med Stoch.

Polakken banket til med 146 meter noen minutter senere. Han vant Granåsen-rennet suverent. I sammendraget leder han med 87,6 poeng på Johannson som er toer. Andreas Stjernen (4. plass i Granåsen) ligger 24,5 poeng bak Johnsson.

– Stoch har mye å gå på inn til konkurransene i Vikersund. Men jeg har ingen planer om å slippe med nedpå. Jeg gir ikke opp, sier Robert Johansson.

Bestemann

Han er bestemann i superlaget til landslagstrener Alexander Stöckl. Og lillehamringen med den fjonge barten er aller best for øyeblikket etter et sensasjonelt OL i Pyeongchang med en gull og to bronser.

Suksessen står i skarp kontrast til hva som skjedde tidligere i vinter. For bare to måneder siden var han på vei ut av OL-laget. I fjor jobbet han som ekstrahjelp på sportsforretning i hjembyen. Han hadde ikke flust med penger. Og valgte å bo i kjellerleiligheten hjemme hos foreldrene Helga og Gorm til subsidiert månedsleie.

– Jeg er i en fin situasjon, og jeg har jobbet knallhardt for å komme dit. Det føles utrolig bra, sier Johansson.

Foreløpig har han hoppet inn rundt 800.000 kroner i prispenger ifølge det internasjonale skiforbundet (FIS). Skulle han vinne Raw Air vanker det tett på 600.000 kroner. Beholder han annenplassen sammenlagt kan han innkassere nesten 300.000 kroner.

Hus & kjæreste

– Planen er å kjøpe meg leilighet. Jeg vurderer Oslo, fordi jeg vil prøve noe nytt. 27 år på Lillehammer er kanskje nok, sier Johansson.

Han bekrefter overfor VG at han er singel. Men det akter han å gjøre noe med nå, medgir han med et glis.

– Jeg er ikke akkurat på jakt. Det med kjæreste tar jeg som det faller seg. Møter jeg noen, så møter jeg noen, sier Johansson.

– Tror det blir lettere for deg nå. Du er blitt veldig populær?

– Det kan godt hende. Men jeg har bare vært ute på reise, så jeg har ikke fått oppleve noen mulighet, svarer Johansson.

Etter at Stoch ledet med 3,4 poeng på Johansson etter den første omgangen, økte polakken etter sitt andre hopp. Med 141 meter i finaleomgangen var han 17,4 poeng foran tredjemann Johansson, som slo av ni og en halv meter, og landet på skuffende 136 meter i det som var tidenes «lengdefest» i Granåsen.

Fjorårets Raw Air-vinner, Stefan Kraft, hoppet seg opp fra tredjeplass etter den første omgangen med et annethopp på 138 meter.

Stoch er oppe i syv verdenscupseier denne sesongen.

– Det var ikke så enkelt med mye vind. Jeg er veldig glad for jobben jeg gjorde. Det var også veldig bra atmosfære, uttalte Stoch etter seieren.

Stochs seier gjør at han nå ligger hele 87,6 poeng foran Johansson i Raw Air-sammendraget med tre konkurranser igjen – kvalifisering i Vikersund (fredag), samt lagkonkurranse(lørdag) og individuell konkurranse (søndag).

Andreas Stjernen ble nummer fire, Johann André Forfang nummer seks, Halvor Egner Granerud 14, Daniel-André Tande 15 og Marius Lindvik endte til slutt på en 25. plass.