Norge klarte pallplass i laghopp etter Tandes kjempemiss: – Helt jævlig

Publisert: 03.03.18 18:24 Oppdatert: 03.03.18 19:02

OSLO/LAHTI (VG) Daniel-Andre Tande (24) misset fullstendig i første hopp, men likevel klarte laget som sikret OL-gull å ta en plass på pallen i lagkonkurransen i Lahti.

– Vi skal være kjempefornøyd med tredjeplass i dag. Vi har syv gode hopp også bommer Daniel i ett. Det er slik som kan skje, sier Andreas Stjernen til VG.

Missen var det altså Tande som sto for i Norges andre hopp. Han landet på 101 meter, og sørget for at Norge havnet langt bak i sammendraget etter bare to hopp totalt.

- Jeg synes jeg gjør et bedre skihopp, men får ikke hopp høyreskia. Det gjør ganske mye vondere for meg enn dere. Det er helt jævlig. Jeg får ikke opp høyreskia, og da trenger du ikke være jævlig smart for å skjønne at det ikke går å fly langt, sa en frustrert Tande til NRK etter nedturen.

Men Johann André Forfang, Robert Johansson og Stjernen hoppet jevnt. Alle landet på 125,5 meter i første omgang, og i andrehoppet leverte de norske gutta fire gode hopp.

Stjernen åpnet med sterke 130,5 meter, før Tande fulgte opp med et godt hopp på 125 meter. Så klinket Forfang til med 127,5 meter, samtidig som Clemens Aigner misset for Østerrike med svake 113 meter. Dermed lå Norge plutselig 4,5 poeng foran Østerrike i kampen om tredjeplassen.

Robert Johansson havnet dermed i duell med Michael Hayböck i siste og avgjørende runde. Hayböck hoppet 125 meter, men Johansson klinket til med 126,5 meter og Norge endte på tredjeplass med 8,1 poeng mer enn Østerrike.

– Det er bra at vi henter oss opp fra en sjetteplass. Det viser styrke og det må vi ta med oss, oppsummerer ankermann Robert Johansson til VG.

Tyskland vant klart foran Polen.

– Det var kult å vinne. Vi gjorde et godt renn foran et nydelig publikum, sa Andreas Wellinger over høyttaleren på stadion etter at han hadde sikret tyskerne seieren. Samtidig som det var fyrverkerishow over hoppstadion i Finland i 12 minusgrader.

PS ! Stefan Kraft (Østerrike) og Kamil Stock (Polen) sto for kveldens to lengste hopp med 131 meter.