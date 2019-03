FORKLARER: Alexander Stöckl skjønner skuffelsen sier han til VG i regnværet i Seefeld etter en ny nedtur i VM. Foto: Hagen, Fredrik / NTB scanpix

VM-fadesen endrer ikke Stöckls fremtidsplaner

SEEFELD (VG) Alexander Stöckl (45) er fast bestemt på å trene Norge til Beijing-OL i 2022. Selv ikke nedslående resultater i VM får han til å endre mening.

Publisert: 01.03.19 21:23







De norske hoppguttene er ikke til å kjenne fra fjorårets suksess. Fredag fortsatte nedturen i verdensmesterskapet i Seefeld. Men det var riktignok et «bingorenn» hvor forholdene avgjorde VM-medaljene.

Lørdag kommer en ny sjanse i mixed-lag med Maren Lundby, Anna Odine Strøm, Robert Johansson og Andreas Stjernen. Norge er ikke blant favorittene.

Robert Johansson ble beste norske med 16. plass. Johann André Forfang (OL-sølv i Pyeongchang) kom ikke engang til finaleomgangen. Debutanten Thomas Åsen Markeng endte på 20. plass. Andreas Stjernen ble nummer 25.

I vinterens verdenscup ha det vært langt mellom høydepunktene. Siste seier kom for nøyaktig tre måneder siden (Forfang i Russland). Søndag ble Norge nummer fem i lagkonkurransen i VM. For bare et år siden herjet de med konkurrentene, og vant som de ville.

– Vi er i den situasjonen vi er nå. Det er selvfølgelig skuffende at guttene ikke klarer å ta ut sitt beste. Uavhengig av resultater i verdenscupen og medaljer her i VM, så har vi ikke lykkes å få våre utøvere til og prestere, sier Alexander Stöckl .

Han har fått resultatene fra årets sesong presentert av VG. Sammen med høydepunktene fra 2018-sesongen – og andre gylne årganger siden han kom til Norge for åtte år siden – og ble landslagstrener etter Mika Kojonkoski. Og han viker ikke unna når han skal beskrive fiasko-sesongen. Den svakeste i østerrikerens regjeringstid.

– Det er altfor dårlig. Det kan jeg si fordi våre gutter har større potensial til å være helt i toppen. Men ikke nå. Og det er skuffende, sier Stöckl.

– Når du ser tallene, og du ser at det er din svakeste sesong siden du kom til Norge, er det noe du tar personlig. Er det pinlig?

– Nei, det synes jeg ikke. Jeg er ikke opptatt av tall. Det er ikke jeg som vinner, det er guttene, og systemet rundt som sørger for dette. Det jeg er opptatt av er om utøverne har fremgang. Jeg står øverst og har fått ros, og når får jeg kjeft, svarer Stöckl.

– Hvordan tar du kritikken?

– Den tar jeg greit. Men jeg skjønner at mange utenfor blir skuffet. Hva skjer nå, og hva har skjedd med Stöckl. Det viktigste for meg er kritikken jeg får innad i systemet. Ikke den som kommer utenfra, sier Stöckl.

– Du har kontrakt til neste OL i Beijing i 2022. Står du vet kontrakten. Uansett?

– Ja, det gjør jeg. Men hvis noen sier: «Stöckl, nå er det nok», men da må det komme fra systemet rundt meg. Og da tar jeg konsekvensen av det. Kommer det utenfra, så får de bare mene hva de vil, sier Alexander Stöckl.

Slik har det gått med Norge under Stöckls ledelse.

2018-sesongen:

Verdenscupen: Seks førsteplasser. 19 pallplasser

OL: En gull, en sølv og to bronse.

VM skiflyging: To gull.

2016-sesongen.

Verdenscupen: Fire førsteplasser. 27 pallplasser.

VM skiflyging: En gull og en sølv.

2013-sesongen.

Verdenscupen: Fire førsteplasser. 13 pallplasser.

VM: En gull og en bronse.

2015-sesongen.

Verdenscupen: Tre førsteplasser. 14 pallplasser

VM: To gull, en sølv og en bronse.

2012-sesongen.

Verdenscupen: Tre førsteplasser. 12 pallplasser.

VM-skiflyging: En sølv.

2014-sesongen.

Verdenscupen: To førsteplasser. Ni pallplasser.

OL: En bronse.

VM-skiflyging: En sølv.

2017-sesongen.

Verdenscupen: To førsteplasser. Åtte pallplasser.

VM: En sølv.

2019-sesongen:

Verdenscupen: En førsteplass. Seks pallplasser

VM: Ingen medaljer for menn.