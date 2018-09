I LØSE LUFTEN: Johann André Forfang i svevet i vindtunnelen i Stockholm. Sikkerhetsstropper i rygg og armer holder ham fast når luften blåses mot ham. FOTO: PRIVAT

OL-vinner Forfang svever inne: – Her blir jeg en bedre hopper

Her er knepet som kanskje gir norsk gull i den kommende VM-sesongen. I en vindtunnel i Stockholm har landslagshopperne fått kjenne på en aldri så liten revolusjon. OL-vinner Johann André Forfang (23) er full av lovord.

– Her blir jeg uten tvil en bedre hopper, sier Forfang, med gull (lag) og sølv (normalbakke) fra Pyeongchang-OL i vinter.

Tromsø-hopperen påpeker at et skihopp bare varer noen sekunder. Og du skal hoppe en hel karriere for at det skal bli mange timer av det. I Stockholm fikk han i løpet av noen dager rundt ti «flighter» i fullt hopputstyr, som til sammen varte en halv time.

– Det er ekstremt nyttig å ligge der og surfe på luften. Du kan føle hva justeringer med armvinkelen, skiføringen, og fotstillingen gjør med deg i luften, ja til og med en justering på haken merkes på flyfasen, sier Johann André Forfang.

Det er hopplandslagets utviklingssjef Magnus Brevig som «fant» stedet utenfor den svenske hovedstaden. Tidligere var det i flyindustriens tjeneste. Nå brukes den ombygde vindtunnelen til andre aerodynamiske formål.

Hoppåpning Verdenscupen i hopp starter i polske Wisla (16.11 til 18.11). Verdenscupen for kvinner sesongåpner med en firedager turnering på Lillehammer (29.11 til 2.12)

Ifølge Brevig er følelsen av å fly innendørs i Stockholm akkurat som i en diger hoppbakke veldig relevant fordi luften blåses opp skrått horisontalt i en voldsom fart.

– Alle erfaringer fra vindtunnel i Stockholm, vindtunnelen på NTNU i Trondheim med dukke og løpernes egne erfaringer har sammenfalt ganske godt med opplevelsene og våre teorier om flyteknikk. Det også mer betryggende når vi har dokumentasjon, sier Magnus Brevig.

Ifølge landslagstrener Alexander Stöckl er Norge den første hoppnasjonen som har «satt utfor» hos være naboer i øst. Med sikkerhetsstropper påmontert rygg og armer blåses OL-heltene fra Sør-Korea opp i flystilling av kraftige vifter. Knall og fall er helt utelukket.

Akkurat dét poenget er viktig for Stöckl. Og medgir at treningen i vindtunnelen allerede har båret frukter. Han kan ser en effekt under samlinger i Trondheim og Lillehammer. Hopperne tør nye ting fordi de er trygge på at det fungerer.

– I vindtunnelen i Stockholm har vi fått ekstremt mye flytid i forhold til hva vi får i bakken. Og det er under trygge forhold. En hopper kan gå rundt, men det skjer ingen skade, sier Alexander Stöckl