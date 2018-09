GIGANTBAKKE: Robert Johansson lander på 246 meter under hopprennet i mars i Vikersund. Nå har FIS stoppet kommende vinters renn. Foto: Bjørn S. Delebekk

Vikersund gir ikke opp etter vrakingen – slik skal de overbevise FIS

HOPP 2018-09-30T16:39:37Z

Det internasjonale skiforbundet stoppet rennene i Vikersundbakken kommende vinter. Men nå har gigantbakkens eier startet arbeidet med å få tilbake rennet.

Publisert: 30.09.18 18:39 Oppdatert: 30.09.18 19:00

Det ble klart på et møte i Vikersund i ettermiddag to dager etter at FIS kansellerte verdenscuprennene som skulle arrangeres i mars. Grunnen var at bakken mangler godkjennelse, et såkalt bakkesertifikat .

Men i Vikersund har man søndag startet arbeidet med å få tilbake rennet, gjennom å sette i gang arbeidet med å imøtekomme de nødvendige strakstiltakene i gigantbakken, på overtid.

– Konklusjon fra møtet er at vi prøver å komme frem til en løsning for å etterkomme FIS sine krav, i håp om at de aksepterer det og gir oss rennene. Det skjer en jobb med det nå. Det må først lages tegninger og en prosjektering, sier Bjørn Espen Hovde, leder i Stiftelsen Vikersund Hoppsenter, til VG rett etter at møtet er ferdig.

FIS-styret bestemmer

Vikersund var blant tre av fire norske arrangører i verdenscupen i hopp som ikke hadde gyldig sertifikat sist vår. Nå var det stopp kun for Vikersund på høstmøtet i FIS fredag. Stiftelsen Vikersund Hoppsenter eier anlegget og har ansvaret for at bakken er godkjent. Det er spesielt utformingen av kulen som har gjort at mange hoppere har problemer med å komme seg særlig langt nedover i bakken.

– Vi er avhengig av en godkjenning fra FIS for å gjennomføre en fysisk endring av bakken og håper å tilfredsstille FIS sine krav, slik at de sier ja til oss. Gjør de det så starter vi opp arbeidet umiddelbart, sier Hovde.

På spørsmål om Vikersund fortsatt har noen mulighet til å komme seg tilbake på vinterens verdenscupkalender, svarer renndirektøren i FIS, Walter Hofer følgende i en sms til VG:

– Enhver beslutning fra nå er ikke opp til hoppkomiteen lenger. Vi har ikke flere møter. Vi har overlevert vårt utkast til kalenderen for en siste godkjennelse til styret i FIS.

Kostet 80 millioner

Vikersundbakken hadde et budsjett på 80 millioner kroner da bakken skulle bygges om frem til verdenscuprennene i 2011. Siden har hoppere landet på over 250 meter i bakken. Men landslagstrener i hopp, Alexander Stöckl, sa til VG lørdag at han er enig i at Vikersund-rennet stoppes med dagens bakke .

– 30 til 40 prosent lander veldig tidlig i bakken og det er negativt for produktet. Det ser FIS på. De skal utvikle hoppsporten og verdenscuprennene som produkt. Da er man nødt til å tilpasse bakken til hele feltet, ikke bare de beste, sier Stöckl til VG.

Stöckl påpekte at nivåforskjellen mellom de aller beste og resten av hopperne skjøt virkelig fart i fjor og at de beste nå hopper lenger med stadig mindre fart. Han mener nivåforskjellen kan utgjøre en sikkerhetsrisiko i en slik bakke.