NUSSELIG: Johann André Forfang og samboer Celina Robertsen med Wilma (12 uker), en Pomeranian. Foto: Privat

Hundelykke for OL-vinner Forfang og kjæresten

Publisert: 04.05.18 16:51

TOPPIDRETTSSENTERET (VG) Vinteren ga OL-gull og VM-gull i laghopp. Nå er det er nytt «gull», som lager liv og røre hjemme hos hoppstjernen Johann André Forfang (22) og kjæresten Celina Robertsen (23).

– Det er en liten «ulldott». Og fortsatt bare valpen, sier Johann André Forfang.

Han snakker varmt og lenge om Wilma (12 uker). Den lille hunden, en Pomeranian, er nettopp blitt samboerparets kjæledegge i leiligheten hjemme på Byåsen i Trondheim.

Hundekjær

– Jeg er veldig glad i hunder. Og så er Wilma fint selskap for Celina, siden jeg er mye på tur med hopplandslaget, sier Forfang.

Flere av verdens beste skihoppere har tidligere fortalt om sin kjærlighet til «menneskets beste venn». Den østerrikske stjernehopperen Thomas Morgenstern, slovenske Robert Kranjec (VM-vinner skiflyging), og Bjørn Einar Romøren (tidligere verdensrekordholder), ble varm om hjertet når VG intervjuet dem om sine Mopser.

Tromsø-hopperen er åpenbart stolt når han snakker om Wilma. Tispen er bare 1,6 kilo nå. Voksen vil hun veie mellom tre og fire kilo.

Forfang har fått fornyet kontrakt på landslaget. En formalitet etter en meget sterk sesong, som ble kronet med OL-gull i laghopp i Pyeongchang. I tillegg til OL-sølv (normalbakke) og VM-gull i skiflyging (laghopp).

Det nye landslaget

Onsdag morgen ble han presentert på et pressetreff i lokalene til Olympiatoppen i Oslo sammen med Daniel-André Tande, Andreas Stjernen, Robert Johansson, Anders Fannemel, Halvor Egner Granerud og Kenneth Gangnes.

– Det kommer en ny vinter med mesterskap, og klart jeg vil kjempe om medaljer i VM i Seefeld. Men jeg har som mål å gjøre det bedre i verdenscupen. For meg og resten av laget har det blitt en individuell seier her, og en der. Vi trenger bedre stabilitet, slik at vi vinner flere renn, sier Johann André Forfang.

PS! Forfang vant én seier (Willingen) i verdenscupen, og endte på syvendeplass sammenlagt. Norge fikk seks individuelle rennseiere. Verdenscupvinner Kamil Stoch (Polen) vant til sammenligning ni konkurranser.