Bråthen-saken splitter Ski-Norge: − En knekk for Skiforbundet

Kretsledere er glad for at Clas Brede Bråthen får fortsette med tittel som landslagssjef for hopperne, men er delte i tilliten til toppene i Norges Skiforbund.

– Denne saken har vært en knekk for Skiforbundet totalt sett. Jeg skal ikke gå dypere inn på det, men det er en jobb å gjøre for å bygge opp omdømmet. Nå må vi rydde opp på en måte som gjør oss best sammen. Alle skal ikke alltid være enige om ting, men vi må få til saklige diskusjoner internt. Folk må vite hvilke roller de har, sier Anne Cathrine Enstad til VG.

Hun er leder for Møre og Romsdal Skikrets. Torsdag bekreftet Buskerud Skikrets at deres mistillitsforslag mot ledelsen i forbundet står ved lag. President Erik Røste og generalsekretær Ingvild Bretten Berg har begge fått kritikk for behandlingen av saken. Det er imidlertid ikke alle skikretsene som støtter forslaget fra Buskerud.

– Møre og Romsdal Skikrets støtter ikke noe mistillitsforslag slik saken står i dag, sier Enstad.

– Svært uheldig

Det betyr ikke at lederen for Møre og Romsdal ikke reagerer på saken og måten personkonflikten har blitt håndtert på.

– Jeg reagerer mest på totalbildet. Man skulle hatt arbeidsro og fokuset internt. Da kunne denne saken vært løst tidligere, sier Enstad.

– Det er bra at saken nå har fått en løsning. Den er uheldig og belastende for alle parter. Og det trøkket den har fått i mediene, synes jeg er svært uheldig. Det har vært ugreit måten ting har vært håndtert på.

Johan Børsheim er leder for Hordaland Skikrets. Han forteller til VG at han sendte er brev til skistyret og ledelsen i Skiforbundet på mandag og ba dem løse striden med Bråthen.

– Bråthen måtte være med videre. Noe annen løsning så vi ikke. Det er svært bra at de fikk til en løsning. Den er helt nødvendig for skisporten, for hopp og forbundet, sier Børsheim til VG.

– Buskerud Skikrets opprettholder sitt mistillitsforslag. Hvordan forholder du deg til det?

– Det vil vi se på og vurdere. De har et forslag til et ekstraordinært skiting. Vi har en omdømmesak her. Jeg tror vi skal ta det litt med ro i første omgang, når man har funnet en minnelig løsning. Hvis begge parter er passe fornøyde, er det en god sak.

– Så du ser for deg at det er mulig å gå videre med den ledelsen som er i Skiforbundet og at det kan fungere bra?

– Det har jeg ikke en kommentar til. Men de gjorde en god jobb med å løse dette nå da, selv om det tok for lang tid og omdømmet er skadet, sier Børsheim.

Skipresident Erik Røste sier han forstår frustrasjonen, og er klar på at Skiforbundet skal bruke tiden fremover på å bygge opp tilliten.

– Vi har hatt fokus på å løse saken, og det lenge før det mistillitsforslaget kom. Det har vært vårt fokus nå, og så har vi en jobb å gjøre. Det er det ingen tvil om. Det her har vært belastende for alle, også de frivillige og de som jobber rundt oss. Jeg forstår at det er stor frustrasjon rundt om i Ski-Norge. Derfor var et viktig å få lagt det bak oss og se fremover. Så får vi bygge den tilliten stein for stein. Det tar litt tid, men det må vi starte med nå, sier Røste til VG.

– Interessant å se hva som skjer

I helgen skal Norges 17 kretsledere samles i Oslo for et planlagt høstmøte. Der vil Bråthen-saken bli diskutert.

– Det blir interessant å se hva som skjer fremover. Vi skal til Oslo på møtet på lørdag. I kveld (torsdag) er det styremøte i skikretsen i Bergen. Vi vil drøfte saken der, sier Børsheim.

Fredag skal blant annet Røste selv innlede på et møte der kretslederne er samlet.

Thomas Eliassen Darell er leder for Finnmark Skikrets. Han syns saken er veldig spesiell.

– Det er mye som kunne vært sagt, men jeg tror vi lar det ligge nå. Ha-ha. Det kunne sikkert vært skrevet bøker om dette, sier Darell.

– Jeg kjenner bare saken fra det som har stått i VG. Jeg syns det høres ut som gode nyheter at de har kommet til enighet. Jeg syns det har vært mye i mediene, uten at det har brakt så mye godt til skiidretten, sier Darell.

– Buskerud Skikrets opprettholder sitt mistillitsforslag. Hvordan ser du på det?

– Vi har ikke styrebehandlet det i Finnmark. Det vil vi måtte komme tilbake til.

– Når tar dere stilling til det?

– Jeg er usikker på prosessen, om alle blir bedt om å ta stilling til det eller om det blir forbigått i stillhet. Er det en fjerdedel av de stemmeberettigede på tinget som må kreve det? Det er noen prosesser som må settes i gang. For Finnmark Skikrets del, så skal vi nok tenke oss nøye om før vi uttaler oss om det.

– Har du selv tillit til ledelsen i skiforbundet?

– Jeg har ikke noe grunnlag personlig for å si at jeg ikke har tillit til dem.

– Burde gå an å leve med

I Hedmark er Mette Thorslund styreleder for skikretsen. Hun er glad for at det har kommet en løsning på den opprivende konflikten.

– Saken har vært en belastning for alle, sier Thorslund til VG.

Hun ønsker ikke å uttale seg om mistillitsforslaget fra Buskerud.

– Vi skal møtes i helgen, så får vi ta det der.

Leder i Østfold Skikrets, Tore Sandem, forteller at de må diskutere løsningen i styret før de kan konkludere noe.

Kjetil Dahlen i Oppland Skikrets forholder seg helt taus på spørsmål fra VG om Bråthen-saken.

Finn Årdal i Sogn og Fjordane Skikrets er på sin side veldig glad for at saken har fått en løsning, og syns «den virker grei».

– Har dere tillit til skiledelsen og den nye løsningen som nå er lansert?

– Nå har jeg bare lest den gjennom mediene, men dette burde kunne gå an å leve med.

– Buskerud Skikrets opprettholder sitt mistillitsforslag. Hvordan forholder du deg til det?

– Det må jeg diskutere med mitt eget styre. Min personlige meningen er at det ikke er det smarteste å gå for et ekstraordinært ting nå, men jeg må diskutere det med eget styre. Det gjøres ikke før over helgen.