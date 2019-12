RASKT PÅ PLASS: Thomas Aasen Markeng ble liggende p sletta umiddelbart etter hans stygge fall - der kneet vred seg voldsomt - etter landing i første omgang i tyske Klingenthal. Foto: FILIP SINGER / EPA

Lindvik tok 3. plass – Norge sterkt preget etter stygt fall

Unggutten Thomas Aasen Markeng (19) fikk plutselig en voldsom og illevarslende vridning i kneet etter landingen i sitt første hopp i Klingenthal. Marius Lindvik (21) presterte karrierebeste med 3. plass.

– Det første jeg fryktet var korsbånd, uttalte han i et kort intervju med NRK umiddelbart etter den dramatiske hendelsen i verdenscup-bakken i Tyskland.

Det ble helt stille i arenaen da Thomas Aasen Markeng gikk over ende på vei gjennom overgangen og ut mot sletten i den første omgangen. Kneet hans sto et øyeblikk i en lite naturlig og illevarslende vinkel. Han ble liggende ute på sletten, før helsepersonellet straks var på plass med en båre.

Liggende på båren vinket han til publikum på vei ut av bakken og forbi tribunene.

På spørsmål fra NRKs reporter om han opplevde det skremmende, svarte han kort ja - mens han gikk for egen maskin inn i et rom der en første undersøkelse ventet.

Hoppernes sportssjef var i likhet med Alexander Stöckl på trenertribunen åpenbart sterkt preget av det de var blitt vitner til.

FØRSTE SJEKK: Thomas Aasen Markeng bli geleidet til bakkens legepersonell etter sitt dramatiske fall. Foto: Tore Meek

– Det er helt jævlig å se. Det ser ut til at kneet får en vridning vi har sett for mange ganger, sier Clas Brede Bråthen i et intervju med NRK - med tanke på alle kneskadene norske hoppere er blitt ofre for.

– Vi får håpe det ikke er det vi frykter det kan være. Han er en tøffing. Men det så ikke bra ut i det hele tatt, sier sportssjefen.

– Jeg likte ikke den umiddelbare reaksjonen, med å holde seg på kneet. Da er det som regel korsbåndet, kommenterte Johan Remen Evensen fra NRKs reporter-bu 150 meter fra der Thomas Aasen Markeng lå på sletta.

Et lite stykke ut i finaleomgangen meldte Remen Evensen på direkte sending at Markeng akkurat da var på vei ut av stadion «i ambulanse».

Publisert: 15.12.19 kl. 17:43

