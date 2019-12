RASKT PÅ PLASS: Thomas Aasen Markeng ble liggende p sletta umiddelbart etter hans stygge fall - der kneet vred seg voldsomt - etter landing i første omgang i tyske Klingenthal. Foto: FILIP SINGER / EPA

Ingen bruddskader for Markeng – nye undersøkelser i Norge

Unggutten Thomas Aasen Markeng (19) fikk plutselig en voldsom og illevarslende vridning i kneet etter landingen i sitt første hopp i Klingenthal. Ifølge sportssjef Clas Brede Bråthen har unggutten ikke pådratt seg bruddskader.

– Han har vært til røntgen. Bildene viser ikke bruddskader eller andre skader som kan påvises ved røntgen. Det er usikkert når det gjelder båndskader. Vi har ikke fått beskjed om at det er en korsbåndskade. Men vi vil ikke spekulere. Vi frykter det verste, og håper på det beste, sier Clas Brede Bråthen til VG søndag kveld.

Sportssjef forteller at Thomas Aasen Markeng skal reise hjem til Norge sammen med resten av hopplandslaget mandag. Da er det ventet at at Markeng vil bli undersøkt av spesialister ved Olympiatoppen i Oslo.

Thomas Aasem Markeng støttet seg til krykker og «gikk» med støtteskinne rundt sitt skadede kne etter sykehussjekken i Tyskland. Clas Brede Bråten forteller at den skadeforfulgte unge hopperen er ved godt mot, men også at han selvfølgelig er fortvilet over situasjonen.

– Han har vært gjennom en lang skadeperiode. Det er tungt, sier Clas Brede Bråten.

Marius Lindvik (21) presterte karrierebeste med 3. plass.

– Nå har jeg det jævlig bra. Endelig får jeg komme på pallen. Dette er sykt gøy, sier Marius Lindvik til NRK.

Han ble i utgangspunktet nummer to bak Daniel André Tande i verdenscupen i finske Ruka for to uker siden, men ble diskvalifisert av Det internasjonale skiforbundet FIS på grunn av ureglementert hoppdress.

Japans Ryoyu Kobayashi, regjerende verdenscup-mester og hoppukevinner, vant som siste mann utfor i finaleomgangen, tre poeng foran Østerrikes Stefan Kraft på 2. plass. De norske hopperne gledet seg over Marius Lindviks første pallplass i verdenscupen. Fra før hadde han 8. plass som beste resultat i verdenscupen.

Men dagen ble «rar» som følge av Thomas Aasen Markengs svært stygge fall i første omgang.

– Veldig gøy. Han har hoppet bra og fortjener å stå på pallen. Det er aldri kult å se en lagkamerat falle på den måten og ha slike smerter. Vi må krysse fingrene og håpe på det beste, sier Robert Johansson til NRK om Lindviks opptur og Markengs nedtur.

Daniel André Tande på 18. plass Daniel André Tande pådro seg en ankelskade for noen dager siden og sto over laghoppingen lørdag (Norge på 4. plass). Verdenscuplederen - som ble passert av Kobayashi sammenlagt i Klingenthal søndag - var tilbake til den individuelle konkurransen i Klingenthal søndag, men fikk ikke til noe å skrive hjem om - med 18. plass. Johann André Forfang var fornøyd med sin 7. plass, som nest beste norske hopper. Robert Johansson var ikke direkte misfornøyd, men etterlyste for egen del «å få det ut». Johansson endte på 11. plass.

– Det første jeg fryktet var korsbånd, uttalte Thomas Aasen Markeng i et kort intervju med NRK umiddelbart etter den dramatiske hendelsen i verdenscup-bakken i Tyskland.

PALL-PREMIERE: Marius Lindvik blir gratulert med 3. plassen av lagkamerat Robert Johansson i Klingenthal. Foto: Tore Meek

Det ble helt stille i arenaen da Thomas Aasen Markeng gikk over ende på vei gjennom overgangen og ut mot sletten i den første omgangen. Kneet hans sto et øyeblikk i en lite naturlig og illevarslende vinkel. Han ble liggende ute på sletten, før helsepersonellet straks var på plass med en båre.

Liggende på båren vinket han til publikum på vei ut av bakken og forbi tribunene.

På spørsmål fra NRKs reporter om han opplevde det skremmende, svarte han kort ja - mens han gikk for egen maskin inn i et rom der en første undersøkelse ventet.

Hoppernes sportssjef var i likhet med Alexander Stöckl på trenertribunen åpenbart sterkt preget av det de var blitt vitner til.

FØRSTE SJEKK: Thomas Aasen Markeng bli geleidet til bakkens legepersonell Norges fysioterapeut Tom Lindinger etter sitt dramatiske fall. Foto: Tore Meek

– Det er helt jævlig å se. Det ser ut til at kneet får en vridning vi har sett for mange ganger, sier Clas Brede Bråthen i et intervju med NRK - med tanke på alle kneskadene norske hoppere er blitt ofre for.

– Jeg likte ikke den umiddelbare reaksjonen, med å holde seg på kneet. Da er det som regel korsbåndet, kommenterte Johan Remen Evensen fra NRKs reporter-bu 150 meter fra der Thomas Aasen Markeng lå på sletta.

Publisert: 15.12.19 kl. 17:43 Oppdatert: 15.12.19 kl. 19:40

