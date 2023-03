LUNSJTID: Anna Odine Strøm sammen med landslagstrener Christian Meyer.

Norges VM-stjerne om veien til lettere kropp: − Prøvd og feilet

KRANJSKA GORA (VG) En lettere kropp flyr lengre. Anna Odine Strøm (24) gjør ingen forsøk på å skjule at en av faktorene bak suksessen i hoppbakken er at hun har gått ned i vekt.

– Vi vil ha åpenhet om det, sier Norges VM-stjerne til VG.

Hun hoppet best av samtlige kvinner fram til finaleomgangen i normalbakken, da hun bommet, men fikk bronse. Siden har det blitt ny bronse i lag og sølv i mixed lag. Tre medaljer på tre forsøk foran onsdagens storbakkerenn.

– Ja, jeg har bevisst gått ned i vekt og har hatt effekt av det, svarer hun da VG spør.

– Det er en prosess som vi har jobbet med. Det (vekten) har vært en av mine utfordringer i det å være skihopper, sammen med fysiske utfordringer som rygg og småskader.

Nyttårsaften tok Strøm sin første verdenscupseier, temmelig nøyaktig ni år etter debuten på øverste nivå. Siden da har det blitt ytterligere tre seirer denne vinteren.

Strøm sier at det har vært en lang prosess med å gå ned i vekt – og at det ikke har tatt av før denne sesongen.

BRONSE: Anna Odine Strøm sammen med sølvvinner Eva Pinkelnig (t.v.) og verdensmesteren Katharina Althaus etter rennet i normal bakke.

– Det har vært en prosess over veldig lang tid sammen med fysisk optimalisering og det tekniske, sier hun.

– Jeg har samarbeidet med de flinke folkene i Olympiatoppen. De er flinke til å sette grenser når ting går for fort eller jeg gjør ting som jeg ikke skal. Jeg prøver å lære og lytte til fagfolk. For dette er virkelig fagfolk, roser Strøm

– Dette har vært en stor utfordring?

– Ja, det er en balansegang. Vi må lære av hverandre og lære om hverandre. Så kommer vi fram til en prosess med forhåpentligvis gode resultater.

SPENTE: Anna Odine Strøm (f.v.), Thea Minyan Bjørseth og Maren Lundby venter på poengsummen til Strøm etter det andre hoppet i normal bakke.

– Startet du med slankingen etter sist sesong?

– Vi har prøvd og feilet litt. Det startet ikke da. Vi har å gjøre det over lengre tid, men vi har måttet lære. Vi hadde noe som ikke fungerte før vi fikk noe som fungerte. Vi har fått bedre resultater av det i år.

– Alt er innenfor en balansegang. Balansen er like viktig som tallene på vekta. Du må ha energi til å gjøre ting ordentlig bra.

Info Anna Odine Strøm Født: 17. april 1998 Debuterte i kontinentalcupen som 13-åring i 2012 Debuterte i verdenscupen som 15-åring i 2013 Debuterte i VM i 2015 Meritter: Bronse normal bakke 2023, bronse for lag 2019, 2021 og 2023, bronse miksstafett 2019 Vis mer

Strøm oppsummerer det slik:

– Vi har lagt en god plan, både med tanke på fysisk trening, ernæring og hopping. Vi har fått til en god prosess på alle områder.

Halvor Egner Granerud roser sin lagkompis fra søndagens mixed-konkurranse:

– Jeg synes det er fint hvis hun har lyst til å være åpen om dette. Jeg har sett deler av prosessen, og det virker som hun har gjort ting på en veldig fornuftig og gjennomtenkt måte. Det er forbilledlig.

SPENT: Anna Odine Strøm og Thea Minyan Bjørseth under søndagens mixed-konkurranse.

Landslagstrener Christian Meyer fastslår at Strøm «har hevet seg på alle plan».

– Hun har funnet en god balanse i livet som gjør alt enklere for henne, sier Meyer til VG.

– Anna viste topp prestasjoner også i 2018/2019, så fikk hun en ryggskade som gjorde det vanskelig. Nå ser vi fruktene av at hun har vært tålmodig og jobbet hardt. Hun bor nå på Raufoss og har funnet balansen mellom å trene hjemme kombinert med turer til Lillehammer og Trondheim. Hun har kunnet øke treningsmengdene kraftig.

– Hver mandag har vi et møte om hvordan uka har vært – sammen med ekspertene i Olympiatoppen på kosthold og ernæring.

Hoppsjef Clas Brede Bråthen sier at deres filosofi er åpenhet, uten at de tvinger utøverne til det:

– Det er bare tull å si at vekt ikke betyr noe i skihopping. Vi har likevel følt at det har vært litt urettferdig mye fokus på vekt i vår idrett. Men vi velger likevel å stå i det, og det er flott å ha utøvere som Maren Lundby og Anna Odine Strøm som jeg føler står godt i debatten rundt sine egne utfordringer.

– Vi vet at optimal kroppssammensetning kan gi mange meter i hoppbakken.

– Hvor mange meter?

– Det er ikke så enkelt. Du kan selvfølgelig si at hvis alle andre forhold er like, så vil én kilo bety x meter. Men alle andre forhold er ikke like hvis du tar vekk en kilo. Hvis det som blir borte, er en form for muskulatur som hjelper deg, så blir det ikke riktig å regne sånn.

HOLDER SEG TIL HODET: Anna Odine Strøm er fortvilet over at hennes andrehopp i normal bakke ikke holdt til å beholde ledelsen hun hadde etter 1. omgang.

Strøm vil ikke si noe om hvor mye hun har gått ned i vekt over tid:

– Det blir personlig. Jeg ber om forståelse for det. Men ellers er vi opptatt av åpenhet om dette, sier hopphelten.

Derimot er det et faktum at hun er høyere enn mange andre i hopptoppen. Strøms 171 cm er for eksempel hele 14 centimeter høyere enn verdensmesteren Katharina Althaus og 12 centimeter høyere enn Eva Pinkelnig.

Maren Lundby (173 cm) er derimot hårfint høyere enn Strøm.