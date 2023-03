Kommentar

VMs sterkeste øyeblikk

PLANICA (VG) Sølv har aldri vært lengre unna å være nederlag.

Stedet er storbakken i Planica. Klokken er 1914. I det lette snødrevet lander Maren Lundby for andre gang denne kvelden.

Der og da skriver hun en idrettshistorie uten sidestykke. Å komme tilbake etter alt hun har vært gjennom, med en kropp som ikke spilte på lag og en motgang som lenge ikke så ut til å ha noen ende, er en fysisk og mental prestasjon det er umulig å ta ordentlig inn.

Som Clas Brede Bråthen lakonisk er inne på i mixed zone, så er Maren Lundby en utøver som aldri skal undervurderes. Men at hun sikrer en medalje her i Planica etter å ha slitt så mye med problemer det var vrient å finne ut av, og etter å ha mistet en OL-sesong, gjør det vrient å finne sterke nok adjektiver.

Og selv om det ble kanadisk gull til slutt, står denne prestasjonen med gullskrift i norsk idrettshistorie for alltid.

Så mange vil snakke med Maren Lundby etter rennet at lyset på stadion slukkes før hun rekker gjennom alle intervjuene. Der forteller hun en historie om hvordan hun hoppet nærmest høyere enn himmelen i første omgang, om at det føltes som å lande fra timeteren og om hvordan den lange veien tilbake faktisk har vært.

Clas Brede Bråthen rangerer henne nå som tidenes norske skihopper, et utsagn det er vanskelig å være uenig med hoppsjefen i.

Det skyldes ikke bare bravadene i OL og VM, men like mye hva hun har betydd for flere enn seg selv.

Maren Lundby skulle helst bare vært skihopper, men det hun betyr for likestilling, likeverd og hva idrett egentlig skal handle om, setter henne i en helt unik posisjon. Kanskje er Lundby det største forbildet vi har i norsk idrett akkurat nå. Og i et mesterskap der litt for mye har vært flatt og forutsigbart, er det akkurat en opplevelse som denne Planica-VM trenger.

Også for hoppmiljøet betyr det all verden at Maren Lundby går foran og er best når det gjelder. Det har vært tøffe tider med konflikter, sponsorkrise og mye negativ energi. Nå får de endelig føle på en helt uforstyrret idrettsglede igjen.

Ibeste fall får vi en synergieffekt på slutten, når resten av gjengen ser hva som er mulig å få til. Clas Brede Bråthen er i alle fall ikke i tvil om det Maren Lundbys sølv er en kjempeinspirasjon for Halvor Egner Granerud når det er guttenes tur i den store hoppbakken.

I beste fall er den neste oppturen både en triumf der og en økt sponsorinteresse som en konsekvens av det vi nå opplever.

Mesterskap kommer og mesterskap går, og mange konkurranser går mer eller mindre i glemmeboken etter hvert.

Men det vi var vitne til denne slovenske marskvelden kommer til å stå igjen i minnet for alltid, hos alle som er glad i hoppsport og norsk idrett.

Øyeblikk som dette er jo det idrettsglede egentlig handler om - og vi har fått servert VMs sterkeste øyeblikk.

Lenge har vi spurt hverandre hvor vi var da Brå brakk staven. Kanskje vi nå heller skal lure på hvor vi var da Maren Lundby slo tilbake.