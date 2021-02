I MOTGANG: Maren Lundby måtte kjempe mot snøen på Gardermoen før avreise. Snart blir det mot verdenseliten i VM. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Lundby VM-klar etter marerittsesong: − Jeg kan bli skummel

GARDERMOEN (VG) Denne sesongen har de fleste verdenscuprennene for kvinner blitt avlyst. Da har det vært en viktig motivasjon for Maren Lundby at VM i Oberstdorf har ventet i enden.

– VM-stemningen begynner å komme snikende. Det er veldig deilig å kjenne på at det kommer nærmere, sier Maren Lundby til VG før avreise.

Hopplandslaget og kombinertlandslaget reiste sammen fra Gardermoen onsdag morgen med et chartret fly. Kombinertlandslaget hoppet av i Tyskland for VM-forberedelser, mens hopperne reiste videre til Romania for verdenscup, før kursen settes mot VM i Tyskland.

Torsdag er det renn i Romania klokken 10.30.

Lundby er tydelig på at det går bra med nervene, og at hun er fokusert.

– Det gir meg noe i hverdagen å vite at det snart skal kjempes om medaljer, sier Lundby som fra før har både OL- og VM-gull på CV-en.

REISEKLARE: Hoppkvinnene slappet av med en kaffe på Gardermoen tidlig onsdag før avreise. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Vanskelig sesong

Men denne sesongen har det ikke gått som planlagt for en av Norges største medaljefavoritter. Det er 19 år gamle Eirin Kvandal som har vært Norges beste hopper, men nå er hun kneskadet. Lundby har ikke vært å se på pallen individuelt denne sesongen. I NM ble det en fjerdeplass.

I dag er første konkurranse i Rasnov i Romania, og til uken skal det hoppes for medaljer i Oberstdorf.

– Jeg håper på gode svar, at formen er stigende, og at selvtilliten kommer snikende oppover nakken. Da kan jeg bli skummel i VM tror jeg, sier hun med et smil.

Lundby forteller at hun har måttet jobbet mentalt i året som har gått.

Lundbys resultater individuelt i verdenscupen 2020/2021 Ramsau 18.12.2020: 7. plass Ljubno 24.01.2021: 5. plass Titisee-Neustadt 30.01.2021: 4. plass Titisee-Neustadt 31.01.2021: 8. plass Hinzenbach 06.02.2021: 5. plass Hinzenbach 07.02.2021: 5. plass Vis mer

– Jeg har hatt et skadeavbrekk med jumpers knee, og i tillegg gått gjennom hele sesongen med ganske mye mindre konkurranser enn før. Derfor har det vært fint å ha dette VM-et å se fram imot, og vite at det er da jeg skal være på topp. Det har vært litt vanskelig selvfølgelig å være så tålmodig, men på en måte har det nok også vært bra for meg.

– Litt motgang iblant er bare bra egentlig. Med mye motgang kommer det alltid noe bra til slutt, så jeg håper at alt det som har bygget seg opp over en god stund kan få utløp i VM og at det snur der.

Stor bakke for første gang

For første gang skal kvinnene i år få hoppe i stor bakke under et VM. At de i det hele tatt får lov til det, har vært en kamp over tid der det norske forbundet har vært viktige, og Lundby har vært en sterk stemme i debatten om likestilling.

– Jeg gleder meg veldig til det. Det har jo en historie bak seg med stor bakke og den kampen vi hadde der i fjor, så det trigger litt ekstra og jeg føler det gir meg mye. Jeg har veldig lyst til å gjøre det bra der.

PS 1. Første omgang for kvinnene i Rasnov begynner torsdag 10.25.

PS 2. Første konkurranse for hoppkvinnene i VM er normalbakken med kvalifisering onsdag og renn torsdag. I tillegg til Lundby reiser Silje Opseth, Anna Odine Strøm og Thea Minyan Bjørseth til mesterskapet.