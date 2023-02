I SLOVENIA: Hopp-profilen Silje Opseth pratet med VG under et pressetreff på VM-hotellet mandag formiddag.

VM-håpet fikk drømmen knust: − Føler at jeg ikke har noen verdi

KRANJSKA GORA (VG) Silje Opseth er en av verdens beste skihoppere, men 23-åringen har ikke fått delta i noen av de tre første konkurransene i Slovenia. Nå får hun en siste mulighet.

Opseth ankom ski-VM i Planica som et av Norges medaljehåp, men opplevde en skuffende trening sist tirsdag. Det kostet 23-åringen deltagelsen i normalbakkerennet, hvor hun ble vraket.

Problemene med formen kostet den ambisiøse Buskerud-jenta også sjansene i de to påfølgende konkurranse. Nedturen har vært vanskelig å takle.

– Det har vært noen tøffe dager. Jeg reiste jo ikke hit for å se på VM. Jeg kjenner mest på at jeg har vært den dårligste lagvenninnen du kan tenke deg. Jeg har ikke klart å være den personen jeg ønsker, forteller Opseth åpenhjertig fredag formiddag.

HAR KLART Å SNU TANKEGANGEN: Opseth er tilbake i angrepsposisjon etter noen vanskelige dager i Slovenia.

– Hva tenkte du i sekundene, minuttene og timene etter at treningen sist tirsdag endte med at du ikke ble tatt ut til å hoppe?

– Hodet mitt har vært overfylt av masse tanker om det aller meste. Det har vært vanskelig å prosessere. Jeg stiller høye krav til meg selv og klarte ikke å innfri. Det gjør vondt. Jeg føler at jeg ikke har noe her å gjøre og at jeg ikke har noen verdi. Jeg føler bare jeg blir gående i veien for alle andre som skal konkurrere.

– Hvorfor føler du at du ikke har noen verdi?

– Det handler vel om at jeg legger hele livet mitt i hoppingen. Jeg ofrer alt for å lykkes. Så får jeg det ikke til. Da sitter jeg ikke igjen med så mye. Det gjør vondt, sier Opseth, som har benyttet seg av psykologhjelp fra Olympiatoppen.

Landslagstrener Christian Meyer har hatt vondt av Opseth, som ligger på 7. plass i verdenscupen etter en sterk sesong forut for VM.

– En som jobber så hardt som Silje og gir så mye av seg selv til sporten her, men ikke lykkes når det gjelder som mest, det er noe av det verste som kan skje i hennes sportslige liv, sier Meyer til VG.

TROR PÅ OPSETH: Landslagstrener Christian Meyer ser inn i kameralinsen til VG-fotograf Bjørn Steinar Delebekk på hotellet hvor hopperne bor under VM i Slovenia.

Onsdag skal Opseth endelig få sjansen til å delta i VM, når hun lanseres som en gullkandidat i storbakkerennet etter endelig å ha fått positive svar på trening. Maren Lundby er regjerende verdensmester i øvelsen. Sammen med Anna Odine Strøm og Thea Minyan Bjørseth vil de fire damene representere Norge.

Eirin Kvandal står over med en skadet legg.

– Det skjedde noe på lørdag, da jeg var med i bakken og så på hopprennet. Da fikk jeg en ny gnist. Jeg har vært langt nede, men det er en konkurranse igjen. Jeg har ikke lyst til å reise herfra uten å gi det et skikkelig forsøk, det er det jeg motiverer meg for nå, forteller Opseth.

– Jeg føler jeg har jobbet ganske bra med tekniske ting de siste dagene. Nå har jeg et hode som er klar til å angripe og være positiv.

Det betyr mulighet for gull, ifølge treneren.

– Hun er kapabel til å vinne, selv om det ikke er noe vi regner med. Hun har potensialet inne. Det er ikke rart at hun føler seg tappet av energi og er motløs når hun ikke får det til, men hun har klart å skru om bryteren. Hun har vært i slalåmbakken med familien og fått koblet av toppetasjen litt. Hun så veldig bra ut på trening i dag, sier Meyer.

