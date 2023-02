Tande og Johansson vraket – dette er det norske laget til normalbakken

PLANICA (VG) Daniel-André Tande (24) og Robert Johansson (32) vrakes til normalbakkerennet lørdag.

Det bekrefter sportssjef Clas Brede Bråthen overfor VG etter torsdagens trening.

Dette er Norges lag: Marius Lindvik, Johan André Forfang, Kristoffer Sundal og Halvor Egner Granerud.

– Ja, det er aldri sånn at utøvere som ikke klarer å ta ut det de er gode for er forbnøyde med det som skjer. Sånn er det. I dag var det liten tvil hos oss som skulle gjøre disse vurderingene, sier Clas Brede Bråthen til VG.

– Det er ingenting som er kjipere enn å mislykkes i toppidretten. Jeg har mer erfaring enn jeg skulle ønske med det - å bli vraket til viktige renn. Jeg har stor forståelse hvis de er skuffet, sier Granerud til VG.

Kvalifiseringen til normalbakkerennet er fredag, mens konkurransen avholdes lørdag. Det er herrenes første renn i VM.

– Det er en innarbeidet praksis som vi har hatt i mange år, sier hoppsjefen om det amerikanske uttaket på torsdagens trening som ble brukt for å velge laget.

– Sånn er det, vi stiller til enhver tid med det laget vi mener er best, legger Bråthen til.

Kristoffer Sundal, som er VM-debutant, er én av fire på Norges lag.

– Jeg er egentlig bare veldig glad for å være her. Dette er et av de få stedene jeg har vært før på kalenderen. Det er godt å kjenne seg igjen, sier 22-åringen.

Marius Lindvik er godt fornøyd med forholdene i slovenske Planica.

– Det er vanskelig å ikke like Planica. Det er en fin plass, ofte bra vær og fine bakker. Jeg gleder meg til å komme i gang, sier fjorårets OL-vinner.