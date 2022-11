Granerud slo tilbake med delt seier i Ruka: − Han var skikkelig sinna

RUKA (VG) Dagen etter at han ble disket vartet Halvor Egner Granerud opp med bakkerekord i kvalifiseringen, og et sistesvev som holdt til seier.

– Det var veldig gøy, jeg synes jeg er flink til å hoppe på ski i dag, sier Granerud til Viaplay.

26-åringen som lå på en femteplass etter den første omgangen klinte til med 145 meter i sitt siste hopp. Den lengden var det kun østerrikske Stefan Kraft som klarte å følge. Sistnevnte hoppet to meter lengre, men hadde bedre forhold en nordmannen. Dermed endte han på nøyaktig samme poengsum som Granerud.

Og da hverken japanske Naoki Nakamura eller polske Dawid Kubacki klarte å følge opp sine hopp fra den første omgangen, endte det med delt seier for Granerud og Kraft.

– Det smaker godt, etter det som skjedde i går, så er vi veldig fornøyde med det som skjedde i dag. Det viser at Halvor er veldig flink til å legge ting bak seg, selv om han var skikkelig sinna i går, så klarer han å nullstille og jobbe med det tekniske, sier landslagssjef Alexander Stöckl til VG.

For dagens som startet med ny bakkerekord, og endte med seier, kom 24 timer etter at en frustrert Granerud ble disket fra en femteplass lørdag, etter kluss med dressen.

– Han tok seg en løpetur, for å lufte ut. Så kom han tilbake og da var det egentlig bare teknisk prat. Så var det viktig å få laget to nye hoppdresser, og at han var klare til dagens konkurranse, sier Stöckl til VG om Graneruds og lagets siste 24 timer og legger til:

– Så kom han i dag tidlig og var dønn klar på hva han skulle gjøre i bakken, og gjennomfører.

Med ny hoppdress og frustrasjon luftet ut av systemet, tok Granerud fatt på kvalifiseringen søndag morgen.

Der satte 26-åringen like så godt ny bakkerekord, med et hopp på 150,5 meter. Den gamle bakkerekorden ble satt lørdag, av sloveneren Anze Lanisek og lød på 149 meter.

– Bakkerekorden var helt vill. Så er det siste hoppet som jeg egentlig mener er bedre, for det var litt vanskelige forhold, oppsummerer Stöckl.