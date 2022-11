Silje Opseth, her under verdenscupåpningen i polske Wisla lørdag.

Lundby skuffet med svakt finalehopp – Opseth sørget for drømmestart for hopperne

Maren Lundby (28) virket ikke fornøyd med et svakt finalehopp i sitt internasjonale comeback. Samtidig kunne hun glede seg over lagvenninne Silje Opseth (23), som sørget for en drømmestart for det norske laget og vant i verdenscupåpningen.

– Det føles veldig bra. Det ble en strålende dag i bakken for meg. Jeg er fornøyd. Det er en herlig måte å starte sesongen på, sier Opseth i et intervju med arrangøren vist på Viaplay.

Opseth plantet nemlig skiene 123 meter i den første omgangen av storbakkerennet i polske Wisla lørdag formiddag. Det holdt til ledelse i rennet.

Spenningen var stor om hun ville klare å beholde nervene i den andre.

Men det var ingen tvil.

I «finalen» fulgte nemlig 23-åringen opp med et svev helt ned på 127 meter. Det holdt naturligvis til seier med drøye syv og åtte poeng ned til østerrikerne Marita Kramer og Eva Pinkelnig på plassene bak.

Det var nesten minst like spennende hva Maren Lundby skulle finne på i den polske bakken. Konkurransen lørdag ble hennes første i verdenscupen på lang, lang tid.

Maren Lundby, her under en presseseanse tidligere denne høsten.

Hun har nemlig ikke hoppet internasjonalt siden VM-gullet i Oberstdorf i mars 2021 etter å ha vært ute en hel sesong med vektutfordringer.

28-åringen fra Bøverbru lå på en 12. plass etter et brukbart svev i den første omgangen, men klarte ikke å følge opp.

I finalen plantet Lundby skiene på 112 meter – hennes svakeste hopp i både trening, kvalifisering og konkurranse – de siste dagene under helgen i Polen.

Lundby slo armene i lårene etter hoppet, tydelig oppgitt over at det ble for kort.

Men skuffelsen gikk trolig fort over i glede da Opseth leverte så til de grader i finaleomgangen.