POPULÆR: Marius Lindvik møtte pressen i Innsbruck dagen etter den populære seieren i Nyttårshopprennet. Foto: Geir Olsen

Lindvik måtte stenge mobilen etter Garmisch-sjokket

INNSBRUCK (VG) Han har knapt hoppet i Innsbruck. Og aldri satt et nedslag i Bischofshofen. Men Marius Lindvik (21) tror ikke det betyr noen verdens ting – og jakter sammenlagtseieren i Hoppuka.

Det er 18,9 poeng opp til ledende Ryoyu Kobayashi etter to av fire konkurranser. Lørdag er det nytt renn i den berømte Bergiselbakken i Innsbruck. Fredag er det trening og kvalifisering. Torsdag var det lett trening i Olympia World. Vegg i vegg med skøytebanen fra de olympiske vinterlekene i 1964 og 1976.

– Jeg har vel bare to hoppøkter i Bergisel på plast fra i sommer. I Bischofshofen har jeg aldri hoppet. Men jeg tror ikke det betyr noe, sier Marius Lindvik.

Han møter til intervju på Alphotel i Innsbruck dagen etter den største dagen i idrettskarrieren. Smilet er på plass i det vakre vinterværet. Han håndhilser – og takker pent for oppmerksomheten fra VG – som trykket fire sider i sportsbilaget i torsdagens utgave.

Sammenlagtlisten etter 2/4 renn: Ryoyu Kobayashi – 587,2 poeng Karl Geiger – 580,9 poeng Dawid Kubacki – 578,7 poeng Marius Lindvik – 568,3 poeng Stefan Kraft – 553,6 poeng PS! Robert Johansson ligger på 8. plass og Johann André Forfang på 11. plass.

– Det var litt av en natt, og det kom så mange varsler, at jeg bare måtte legge vekk telefonen. Oppmerksomheten har vært enorm, sier Lindvik.

Han forteller at det kom over 200 varsler til ham etter sjokkseieren i Nyttårshopprennet. Helt greit for hoppsportens ferske yndling.

– Jeg setter veldig stor pris på at folk følger med, og gratulerer meg, fordi det er stas, sier Lindvik.

GØY PÅ ROMMET: Lindvik med premien alle storhoppere får etter seieren i Garmisch-Partenkirchen. Foto: Geir Olsen

Han medgir at han nesten ikke kjenner Bergiselbakken – en arkitektonisk perle og landemerke i Tirol – og bekrefter at han aldri har hoppet i Bischofshofen hvor Hoppuka skal avgjøres med avslutningsrenn 6. januar.

– Det betyr ikke så mye at jeg har hoppet lite eller ingenting i de to kommende bakkene i Hoppuka. Det som betyr noe er at jeg følger mine egne rutiner, det samme som jeg gjør i alle bakker, sier Lindvik.

Etter at han hadde vunnet i Garmisch-Partenkirchen, attpåtil som debutant – fikk han spørsmål om mulighetene for å vinne Hoppuka – som første nordmann siden Anders Jacobsen i 2007. Da svarte han: «Det er muligheter».

Når VG legger «regnskapet på bordet» i Innsbruck – og påpeker at det er 18,9 poeng opp til sammenlagtleder og fjorårsvinner Kobayashi – humrer Lindvik litt for seg selv.

– Jeg prøver ikke å tenke så mye på dét. Gjør jeg gode skihopp så kan det gå, men vi får ta resultatlisten etterpå, sier Lindvik.

Han bruker uttrykket «roe meg helt ned» når han får spørsmålet om hvordan han klarte å bevare fatningen i Nyttårshopprennet som sist startende i finaleomgangen – foran nesten 30.000 sjåvinistiske tyskere – og med hjemmefavoritten Karl Geiger i ledelsen.

– Jeg husker at jeg satt på toppen, men ikke hva jeg tenkte eller gjorde. Men jeg har litt trening i å sitte på bommen som sistemann. Jeg har gjort det ganske mange ganger i Kontinentalcupen, sier Marius Lindvik.

