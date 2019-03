RÅSTERK: Maren Lundby på landslagstrening i Trondheim. Servicemann Alexander Henningsen i bakgrunnen. Foto: Ole Martin Wold / VG

Lundby med sensasjonell test – 15 prosent sterkere siden OL

HOLMENKOLLEN (VG) Maren Lundby (24) er blitt betydelige sterkere og raskere siden hun vant OL-gull for et år siden. Lundby bekrefter at hun er i sitt livs form før Kollen-helgen.

Kort tid før verdensmesterskapet i Østerrike oppnådde Lundby sensasjonelle testresultater på Olympiatoppen. Hennes mangeårige trener – Jermund Lunder – innrømmer overfor VG at tallene har skapt god stemning.

– Sammenlignet med inngangen til OL i fjor, så har Maren en økning på effekt på 15 prosent, og hastigheten i satsbevegelsen på ti prosent, sier Jermund Lunder.

Det er i et apparat som dette at Lundby har sprengt nye grenser.

Lunder forteller at de oppløftende tallene betyr at Lundby i utgangspunktet kan hoppe lenger på ski. Gitt at teknikken stemmer. Og det har den åpenbart gjort i vinter. Hoppjenta fra Toten leder verdenscupen sammenlagt. Ni renn har hun vunnet. I VM i Seefeld tok hun også gull i normalbakke og bronse i lagkonkurranse.

Maren Lundby bekrefter overfor VG at formen er på topp. Hun merker det meget godt.

– Jeg føler meg mer spenstig og har mer solid materiale. Jeg tror mot slutten, når det tærer på overskuddet, så kommer det godt med, sier Maren Lundby til VG.

– Så reservelageret er fullt opp?

– Ja, jeg håper jo det. Jeg har nok mye mer å gå på nå enn jeg hadde i fjor.

Overgår herrene

VG møter skihopperen på pressetreff i Holmenkollen før Raw Air starter samme dag. I felles-seansen før én til én-intervjuene startet forteller hun at hun ser frem til å delta i konkurransen på hjemmebane.

– Vi skal hoppe på hjemmebane i seks dager på rad. I bare stor bakke. Vi har aldri vært med på dette før. Det er rett og slett spektakulært, smiler hun.

Hun forteller til VG at det nettopp er dette tidspunktet på året hun har lagt grunnlaget for å heve seg i.

24-åringens testresulater er ikke av normalen. Hun forteller at på noen parameter har hun passert noen av de mannlige hopperne. Det inspirerer henne.

– Presterer jeg like bra som gutta på de fysiske øvelsene så burde det være mulig å nå helt opp til det nivået de har i bakken, sier hun og legger dermed ikke skjul på at målsettingene hennes er høye.

Robert Johansson legger ikke skjul på hva han tenker om jobben Lundby har lagt ned.

– Hun har vært best til å trene på jentesiden. Hun er best trent og best forberedt og det gjenspeiler seg. Det viser at hardt arbeid over tid lønner seg veldig, sier han til VG og legger til:

– Hun har lyttet til kroppen. Tatt hensyn til mat og restitusjon på en bra måte og det har mye å si på hvordan en kan utvikle formen selvom en har bikket 20 år, sier han med et lurt smil.

Neste sesongs mål er satt

Nå håper hun på å prege det øvrige sjiktet på pallen i sesongavslutningen. Men foruten det har hun allerede lagt planene for hva hun skal klare å oppnå til neste sesong.

– Jeg vil få svar, og litt tall på hva som skal til å komme opp til nivået til gutta. Det må bli målet til neste sesong, sier den offensive skihopperen.

– Hvordan er det å kjøret så hardt? Vil du si dette er et rett skritt i rett retning for de kvinnelige hopperne?

– Det er inspirerende å jobbe mot slike ting, og jeg håper dette viser at det er mulig for andre også. Det er kult å gjøre noe ingen har gjort tidligere, konkluderer 24-åringen.

PS: Maren Lundby klinket til med et kjempehopp på 133,5 meter og tok ledelsen i Raw Air etter lørdagens hoppkvalifisering i Holmenkollen. Poengene fra både kvalifisering og selve rennene teller i sammendraget.