2006/07: Anders Jacobsen (seier i ett av fire renn)

2003/04: Sigurd Pettersen (seier i tre av fire renn)

1993/94: Espen Bredesen (seier i to av fire renn)

1971/72: Ingolf Mork (ingen seirer på fire renn)

1968/69: Bjørn Wirkola (seier i to av fire renn)

1967/68: Bjørn Wirkola (seier i ett av fire renn)

1966/67: Bjørn Wirkola (seier i tre av fire renn)

1964/65: Torgeir Brandtzæg (seier i to av fire renn)

1962/63: Toralf Engan (seier i tre av fire renn)

1953/54: Olaf Bjørnstad (seier i tre av fire renn)