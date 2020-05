SPARELAG: Hopp opplever krise og kutt på grunn av corona. Her er Thomas Aasen Markeng (f.v.), Daniel-André Tande, Robert Johansson og Marius Lindvik på pallen i Wisla i november etter annenplass i lagkonkurranse. Foto: Grzegorz Momot / PAP

Dramatisk for hopp - bekrefter kutt på syv millioner

Hopp er pålagt å kappe syv millioner kroner i kostnader på grunn av coronakrisen. Men sportssjef Clas Brede Bråthen (51) understreker at premiepengene - hoppernes hovedinntekt - ikke skal røres.

Han bekrefter at hopp er pålagt av styret i Norges Skiforbund (NSF) å redusere årets budsjett fra 31 til i underkant av 24 millioner Det har vært spekulert i 30 prosent kutt tidligere. Nå bekrefter Bråthen det dramatiske tallet.

– Vi snur nye steiner. Og vi snur steiner vi har snudd før. Men det er klart at dette får konsekvenser over hele fjøla, sier Bråthen.

Landslagshopperne går ikke på lønn fra NSF. Deres lønn er basert på premiepenger fra FIS (det internasjonale skiforbundet), bonuser fra utstyrsprodusenter og private sponsorer.

– Premiepengene har vært diskutert under møter i FIS. Og det er det siste vi vil kutte i. Det er utøverne som er vår verdi, og da kan vi ikke ta fra dem levebrødet. Det blir som den klassiske øvelsen å sitte med motorsag og skjære på den grenen du sitter på, sier Clas Brede Bråthen.

Premiepengetoppen Premiepenger fra FIS til de best betale norske hopperne i 2020-sesongen. Menn: Marius Lindvik 1.1 millioner kroner. Daniel-André Tande 814.000 kr. Johann André Forfang 692.000 kr. Robert Johansson 617.000 kr. Robin Pedersen 188.000 kr. Thomas Aasen Markeng 121.000 kr. Kvinner: Maren Lundby 421.000 kr. Silje Opseth 165.000 kr. Anna Odine Strøm 76.000 kr. Vis mer

Han medgir at direktivet fra eget forbund oppleves som brutalt. Men Bråthen ser likevel potensiale på inntektssiden.

– Ennå er ikke alle dører lukket i sponsormarkedet. vår grunnramme økonomisk sett er brutal. Men vi tar grep som gjør at dersom vi får mer penger vil det hjelpe betydelig. I hovedsak er det å bevare kompetansen vår som er det viktigste. At de som sitter i nøkkelroller har jobb, sier Bråthen.

HARDT VÆR: Clas Brede Bråthen avbildet i skikkelig vintervær i Oberstdorf i forbindelse med verdenscup i skiflyging. Foto: Geir Olsen

Covid-19-utbruddet har allerede angrepet terminlisten. Åpningsrennet i sommerens Grand Prix i Courchevel (menn og kvinner) er avlyst. Hva som skjer med rennene i Frenstat (kvinner) og Wisla (menn) i august er usikkert ifølge Bråthen.

Uansett blir det en annerledes terminliste kommende vinter. VM i skiflyging i Planica (utsatt fra mars) er terminfestet til midten av desember. Bråthen beskriver konkurransen i verdens tøffeste bakke som en enorm sportslig utfordring på en tid av sesongen hvor de fleste bare har 50 hopp på snø. Men at solidaritetstanken nå er det viktigste for hoppfamilien.

– Vi forstår meget godt hvilken krevende økonomisk situasjon det slovenske skiforbundet står i. Og da er det særdeles viktig at Slovenia og Planica kan bestå som arrangør. Det er også best for sporten vår totalt sett, sier Bråthen.

Han sier at Norge har «meldt seg» som arrangør ut over allerede bestemte renn i 2021-sesongen - hvis det er land som på grunn av pandemien og reiserestriksjoner - ikke kan avvikle sine konkurranser.

PS! Landslagstrener Alexander Stöckl sier til VG at hopplandslagene skal presenteres i begynnelsen av juni.

Publisert: 24.05.20 kl. 11:54 Oppdatert: 24.05.20 kl. 12:14

