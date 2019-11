I STORFORM: Daniel-André Tande vant med et hopp på 142 meter i finaleomgangen i Ruka. Foto: KIMMO BRANDT / COMPIC

Tande-seier overskygget av disk-kaos: – Helt surrealistisk

RUKA/OSLO (VG) Daniel-André Tande vant igjen og leder verdenscupen. Men Norge tapte så det sang i dresskontrollen. Johann André Forfang, Robert Johansson og Marius Lindvik ble alle diskvalifisert.

Verst var det åpenbart for Lindvik. Han hoppet glimrende i finaleomgangen – ble nummer to – men kom aldri på seierspallen. Dressen holdt ikke mål. Dermed forsvant han ut bakveien, og inn i den norske garderoben.

Han var nesten i sjokk og sa at han var mer engstelig for å gå i utstyrskontrollen til Det internasjonale skiforbundet (FIS) enn å sette utfor den utfordrende Ruka-bakken.

Landslagstrener Alexander Stöckl tok Lindviks dress under armen i kaoset – banket på hos Sepp Gratzer (dresskontrollør) og Walter Hofer (renndirektør) – og slapp inn døren. Noen minutter etterpå kom han ut med et oppgitt uttrykk i ansiktet.

– Det er vår feil, og det er bare å beklage. Dressen slipper ikke gjennom nok luft på leggen. Jeg har fått se testingen, sier Stöckl.

Daniel-André Tande syntes også det var en merkelig kveld. Han medgir at det ble veldig surrealistisk da både Lindvik og Peter Prevc forsvant ut av seierspallen med dressdisk. Blomsterseremonien ble forsinket. Philipp Aschenwald (Østerrike) og Anze Lanisek (Slovenia) rykket opp på henholdsvis annen- og tredjeplass.

– Det kjennes rart, og helt surrealistisk. Jeg var faktisk mer glad på Lindviks vegne enn mine egne, fordi det ville vært hans første pallplass i verdenscupen, sier Daniel-André Tande.

Stöckl stoppet å snakke midt i et intervju med VG. Da han hørte at Lindvik var fratatt annenplassen og ære, hastet han av sted.

– Hva tenker du nå da? Er konkurransen helt ødelagt?

– Ja, den er jo det, sa en lettere forfjamset Stöckl.

Dermed endte det med tre nordmenn sto uten gyldig resultat i Ruka, etter at de fikk utrustningen underkjent på grunn av dårlig luftgjennomstrømning.

TRØBBELDRESSEN: Alexander Stöckl bærer på Marius Lindviks hoppdress etter at han også ble disket fra Ruka-hopprennet. Foto: Bjørn Arne Johannessen

Alle de norske som ble tatt ut av rennet lå meget godt an – og ville sannsynligvis kjempet om seieren med Tande. Robert Johansson ville ledet hopprennet etter én omgang, mens Johann André Forfang ville vært nummer tre.

– Jeg syns det er utrolig kjedelig. Nå skal jeg sørge for at alt er på plass, for jeg har ikke lyst at dette skal skje igjen, sier en tydelig skuffet Johansson til VG, som medgir at de kan ha slurvet.

– Det er vårt ansvar å sørge for at den blåser gjennom nok luft, sier Forfang til VG, og kaller det «jævlig surt»

Johansson lå best an i 1. omgangen da beskjeden kom. Nordmannen satte nedslag på 138 meter og fulgte opp de gode hoppene fra trening og kvalifisering.

Også Forfang lå meget godt an etter et hopp på 137,5 meter, som tredjemann bak Johansson og slovenske Timi Zajc.

– Jeg tror både Robert og jeg blir frarøvet en mulighet til å være helt i toppen. Det er klart dressen blåser ikke gjennom nok luft. Vi har virkelig prøvd å få den lovlig på luftgjennomstrømning og det at den ikke gjør det på et målepunkt, det vil jeg ikke engang kalle en glipp, hevder Forfang overfor VG.

– Det var sjokkerende rett og slett.

– Hvordan er stemningen?

– Det er sinnssykt surt og frustrerende når man følger man har gjort alt man kan, sier Forfang, som mener kontrollen var litt utenfor de vanlige rutinene.

– Hva gjør dere med dressene inn mot morgendagen?

– Det må vi samle oss å snakke om. Jeg vet ikke ennå, men sånn de er nå er de åpenbart ikke godkjent.

Mannen som sto bak dresskontrollen for FIS, Sepp Gratzer, var ikke i tvil:

– Materialet slipper ikke gjennom nok luft. Om de ble sint for det ... Vel, de ble vel kanskje overrasket. Men hvorfor det skjer må den norske hoppledelsen svare for.

– Jeg så det samme som ham, så det var helt riktig, innrømmer Johansson.

Publisert: 30.11.19 kl. 17:19 Oppdatert: 30.11.19 kl. 19:43

