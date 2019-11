DISKET: Robert Johansson får ikke hoppe 2. omgangen i Ruka. Foto: Terje Pedersen

Nordmenn disket etter kjempehopping: – Sjokkerende

RUKA/OSLO (VG) Robert Johansson ledet 1. omgangen i Ruka, men får ikke være med i 2. omgangen etter å ha blitt diskvalifisert. Også Johann André Forfang må stå over.

Først kom beskjeden om at Johann André Forfang var diskvalifisert, deretter ble det formidlet at omgangens bestemann, Robert Johansson, også hadde hoppet med en hoppdress som ikke var godkjent.

Kontrollørene tok dem ut fordi hoppdressene ikke hadde god nok gjennomstrømning av luft.

– Det er vårt ansvar å sørge for at den blåser gjennom nok luft, sier Forfang til VG, og kaller det «jævlig surt»

Johansson lå best an i 1. omgangen da beskjeden kom, og ville ledet før 2. omgang – hadde det ikke vært for diskvalifiseringen. Nordmannen satte nedslag på 138 meter og fulgte opp de gode hoppene fra trening og kvalifisering.

Også Forfang lå meget godt an etter et hopp på 137,5 meter, som tredjemann bak Johansson og slovenske Timi Zajc.

– Jeg tror både Robert og jeg blir frarøvet en mulighet til å være helt i toppen. Det er klart dressen blåser ikke gjennom nok luft. Vi har virkelig prøvd å få den lovlig på luftgjennomstrømning og det at den ikke gjør det på et målepunkt, det vil jeg ikke en gang kalle en glipp, hevder Forfang overfor VG.

– Det var sjokkerende rett og slett.

– Hvordan er stemningen?

– Det er sinnssykt surt og frustrerende når man følger man har gjort alt man kan, sier Forfang, som mener kontrollen var litt utenfor de vanlige rutinene.

– Hva gjør dere med dressene inn mot morgendagen?

– Det må vi samle oss å snakke om. Jeg vet ikke ennå, men sånn de er nå er de åpenbart ikke godkjent.

Mannen som stod bak dresskontrollen for FIS, Sepp Gratzer, var ikke i tvil:

– Materialet slipper ikke gjennom nok luft. Om de ble sint for det... Vel, de ble vel kanskje overrasket. Men hvorfor det skjer må den norske hoppledelsen svare for.

Flere nordmenn høyt oppe

Marius Lindvik er den best plasserte nordmannen, som nummer tre, før den 2. omgangen. Daniel-André Tande som åpnet verdenscupsesongen med seier, ligger på en foreløpig 7. plass.

Robin Pedersen er 11. mann og Thomas Aasen Markeng ligger på 17. plass idet 2. omgang er igang.

