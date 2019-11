DISKET: Robert Johansson får ikke hoppe 2. omgangen i Ruka. Foto: Terje Pedersen

Nordmenn disket etter kjempehopp med ureglementerte hoppdresser

Robert Johansson ledet 1. omgangen i Ruka, men får ikke være med i 2. omgangen etter å ha blitt diskvalifisert. Også Johann André Forfang må stå over.

Først kom beskjeden om at Johann André Forfang var diskvalifisert, deretter ble det formidlet at omgangens bestemann, Robert Johansson, også hadde hoppet med en hoppdress som ikke var godkjent.

Johansson lå best an i 1. omgangen da beskjeden kom, og ville ledet før 2. omgang – hadde det ikke vært for diskvalifiseringen. Nordmannen satte nedslag på 138 meter og fulgte opp de gode hoppene fra trening og kvalifisering.

Det er foreløpig ukjent nøyaktig hva arrangøren har reagert på, annet enn at det dreier seg om hoppdraktene til de to nordmennene.

Også Forfang lå meget godt an etter én omgang, som tredjemann bak Johansson og slovenske Timi Zajc.

Publisert: 30.11.19 kl. 17:19