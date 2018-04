GULLJUBEL: Maren Lundby på sletta i Pyeongchang under blomsterseremonien etter at OL-gullet var klart. Foto: Bjørn S. Delebekk

Nå får Gull-Maren gjøre som gutta – hoppe 250 meter

Innen to år kan OL-vinner Maren Lundby (23) hoppe 250 meter – eller lenger – i skiflyging. FIS har nemlig opphevet restriksjonen på bakkestørrelsen for kvinner.

– Dette er kjempebra. Et kvantesprang for oss. Nå ligger alt til rette for at vi kan hoppe like langt som guttene, sier Maren Lundby .

Hoppkomiteen i det internasjonale skiforbundet (FIS) vedtok å oppheve regelen om maksimal bakkestørrelse i kvinnehopp (hill size) på 118 meter på et møte i Zürich nylig. Men det må formelt sett godkjennes av styret i FIS på kongressen i Hellas i mai.

Kommende sesong er det ikke skiflyging for kvinner på terminlisten. Men sportssjef for hopplandslaget, Clas Brede Bråthen, er helt sikker på at det kommer. Kanskje i 2020-sesongen.

Flyr like godt

– Fysisk og mentalt er jeg klar. Hoppjentene er generelt lettere enn guttene, så i teorien er det ingenting i veien for at vi ikke skal kunne hoppe like langt, sier Maren Lundby.

Fakta Kvinnerekorden Det er Daniela Iraschko-Stolz (34) – VM-vinner i Oslo 2011 – som har verdens lengste hoppet gjort av en kvinne. Det var i Kulm i 2003 at den østerrikske jenta landet på 200 meter under trening.

Hun har vært lansert som prøvehopper i Vikersund tidligere. Men har avslått tilbudet. Motargumentet har vært at hun ikke ønsker å være «pauseinnslag» i gutterenn. Hun fastholder sitt standpunkt, og understreker at skiflyging for kvinner, er best tjent med egne konkurranser.

Vinteren var helt gull for jenta fra Bøverbru på Toten. Hun vant OL-gull i Pyeongchang etter et nervepirrende drama – og verdenscupen sammenlagt – helt suverent med seier i ni av 15 renn.

Hennes personlige bestenotering er offisielt 140 meter (Lillehammer). Men forteller til VG at hun har hoppet tre meter lenger på trening i den gamle OL-bakken.

Lang fight

Kvinnekampen i hopp har vært en lang fight. I moderne tid var det Anette Sagen som gikk i bresjen. Hun krevde verdenscup, VM, OL og skiflyging for kvinner. Det løsnet omsider med VM i 2009 (Liberec), og OL (Sotsji) for fire år siden.

Nå går det mot full likestilling, later det til. Med økt antall storbakker for kvinner i verdenscupen kommende sesong. Og forhåpentligvis storbakke i tillegg til normalbakke på VM-programmet i 2021 (Oberstdorf) og OL i 2022 (Beijing). Mixed lagkonkurranse (to kvinner og to menn) i neste OL er også foreslått.

– Uten at vi skal ta på oss all ære, så er det ingen tvil om at Norge har vært pådriveren for at kvinner skal få hoppe i større bakker, og flere konkurranser i mesterskap, sier Clas Brede Bråthen.

Han trekker frem engasjementet til kulturminister Trine Skei Grande (V) for kvinnehopp, som meget viktig overfor FIS i forhold og restriksjonen om bakkestørrelse. Senest på kvinnedagen 8. mars ble det kjent at jentene skal inn i hoppturneringen Raw Air.

