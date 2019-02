INTIM KONTROLL: Utstyrskontrollør Sepp Gratzer måler om Robert Johansson har korrekt skrittmål. Bildet er tatt under verdenscupen i skiflyging i Oberstdorf i år. Foto: Geir Olsen

Dette bildet er for sterkt – nekter å vise det på TV

SEEFELD/OBERSTDORF (VG) Hoppere som får en metallstang trykket opp i skrittet – under dresskontroll i VM og verdenscup – får du aldri se på TV. Upassende og altfor sensitivt ifølge FIS.

Det internasjonale skiforbundet (FIS) mener åpenbart det er for sterkt. Og kan gi assosiasjoner til noe helt annet en skihopping. Derfor foregår dresskontrollen i et lukket prøverom på toppen før start der det er strengt forbudt å filme eller fotografere.

VG har imidlertid fått en visning – med tillatelse fra FIS – men ikke i «boksen» på toppen av bakken der den intime kontrollen utføres. Derimot i kontrollrommet der utøverne sjekkes for dress, vekt og skilengde etter at de har hoppet ferdig.

Leder av utstyrskomiteen i FIS, nordmannen Bertil Pålsrud, sliter litt med å finne passende ord på problematikken når han skal beskrive hvorfor det er upassende med bilder fra hoppdressjekken.

– Vi ønsker å beskytte utøveren i en sensitiv posisjon, sier Bertil Pålsrud.

Men VG vet at FIS synes bildene fra kontrollen ikke er pene, når kvinnelige og mannlige utøvere må sprike med beina, og får måleinstrumentet dyttet opp mot underlivet.

Maren Lundby sier at hun kan forstå at FIS vegrer seg mot å vise TV-bilder fra selve sjekken.

– Jeg vet ikke om jeg hadde likt at kontrollen av meg ble vist på TV. Men nå har dem (FIS) valgt å ikke vise det. Og så lenge det er likt for alle er det greit, sier Maren Lundby.

Det er jakten på dressjuksere som har ført til ekstra kontroller i forbindelse med hoppkonkurranser. I løpet av de siste årene har reglementet blitt stadig skjerpet.

Manipulering med stoffet i dressen – i den hensikt å skaffe seg større bæreflate i skritt og armhule, og oppnå bedre hopplengder – var et utbredt tjuvtriks inntil FIS begynte med kroppsmåling, magebelte og forbud mot berøring av dressen etter kontrollen i bakketårnet.

Hvis skrittmålet overskrider det tillatte blir han eller henne umiddelbart diskvalifisert. For mannskapet til Alexander Stöckl har det vært en pinlig gjennomgangsmelodien denne sesongen.

Pålsrud understreker at det har vært lite støy rundt dresskontrollene etter at FIS innførte en ekstra sjekk på toppen av bakken for noen år tilbake.

– Vi prøver alltid å finne bedre måter å kontrollere på. Det skal gå kjapt unna for det er tross alt snakk om direktesendinger på TV, og vi må jobbe innenfor stramme tidsrammer, hvis vi skal være en attraktiv idrett, sier Pålsrud.

Leder av hoppkomiteen i FIS, Mika Kojonkoski, avfeier at det er av «sexististiske» årsaker at det er TV-nekt.

FIS- BOSS: Mika Kojonkoski Foto: Bjørn Arne Johannessen

– Åpner vi for media over alt, og lar alle kontroller bli synlige, så tror jeg vi tar fokuset vekk fra det viktigste. Og det er selve skihoppet, sier Mika Kojonkoski.

Den tidligere norske landslagstrenere i hopp (2002 til 2011) svarer benektende på om dresskontrollen er så intim at den kan sammenlignes med et legebesøk.

– Tror du TV-seere ville hatt et annet syn hvis de faktisk fikk sett hvordan kontrollen utføres med en metallstang opp i underlivet?

– Kanskje. Men alle involverte i denne idretten er blitt enige om at konkurransen skal være så rettferdig som mulig. Dresskontrollen på toppen er faktisk det viktigste for at konkurransen skal være «fair», sier Mika Kojonkoski.

VG har spurt Robert Johansson om han opplever det som ubehagelig å få en metallstang opp i skrittet før han skal hoppe.

– Det er en prosedyre som vi må gjennom. Og det er helt normalt i en konkurranseprosess. Det er sånn systemet er, sier Robert Johansson.