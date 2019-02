Slik var Matti Nykänen da han var på høyden Her fra Sarajevo i 1984. Konstratene er stor til hvordan livet senere utviklet seg. Foto: Ilkka Ranta / Lehtikuva / NTB scanpix

Matti Nykänen er død: Bakkerekord for evigheten

Han hoppet bakken ned som ingen andre, men livet ble preget av ustø landinger på kulen. Matti Nykänen vil bli husket for mye, men kanskje først og fremst for kontrastene.

Publisert: 04.02.19 11:14

For alle som er for unge til å ha fått med seg Nykänens aktive karriere, er det trolig vanskelig å fatte hvor store denne finnen faktisk var.

Men for oss som fulgte med på hopp i Matti Nykänens storhetstid, er det «ingen over, ingen siden» som gjelder: Han er tidenes største skihopper, og hadde en aura, ispedd en anelse uforutsigbarhet, som tilførte rennene et ekstra spenningselement.

Noe av det mest imponerende med Nykänens cv, erhvor mange topp-prestasjoner han leverte over hvor lang tid.

Når han nå skal minnes etter livets nedslag, er det grunn til å huske alt det som ikke dreier seg om tragiske veivalg, rus og fengselsopphold.

I de magiske gullårene var ingen i nærheten av Matti Nykänen når han var tilstrekkelig påskrudd i bakken:

Nykänen har fem OL-medaljer, derav fire gull, og huskes kanskje aller best for trippeltriumfen under lekene i Calgary i 1988.

Den olympiske prestasjonen er det ikke mange som matche.

Men premieskapet er fylt opp av mye mer enn det:

Fem av ni VM-medaljer var av det edleste slaget, han kapret 14 nasjonale mesterskap og 46 verdenscup-triumfer gjennom ni sesonger.

Nykänen var også kjent for å mestre alle type bakker, med triumfer i alle de mest prestisjefylte konkurransene.

Dette avtrykket i hoppsporten kan selv ikke all verdens turbulens i privatlivet ta fra Matti Nykänen, og det er først og fremst en gigantisk idrettshelt som dessverre ikke ble mer enn 55 år gammel.

Men det er jo også en veldokumentert del av historien om Matti Nykänen at ting ble røft.

Virkelig røft.

En serie med ekteskap, et forhold til flasken av det problematiske slaget, enkelte yrkesvalg en smule utenfor A4 og en tilværelse som dessverre ble temmelig tragisk etterhvert.

Han prøvde seg blant annet som musiker - et betydelig stykke utenfor de største scenene - og satte defintivt et større avtrykk som hopper enn som sanger.

Åpenheten og oppmerksomheten rundt Matti Nykänens liv, også om alt som gikk galt, bidrar til kompleksiteten rundt hoppstjernens ettermæle.

Egentlig kan mye oppsummeres rundt filmen som ble laget om ham. Den kom ut i 2006, og var den mest sette i hjemlandet det året, med over 450.000 solgte billetter.

På engelsk hadde den tittelen «Matti: Hell is for heroes».

Her er vi ved kjernen i historien om Nykänen.

Nedslaget ble hardt. Men bakkerekorden som idrettsmann står for alltid.