Tande gråt etter gull i VM-drama: - Det er en drøm som går i oppfyllelse

Publisert: 20.01.18 17:39

HOPP 2018-01-20T16:39:51Z

OSLO/OBERSTDORF (VG) Daniel-André Tande (23) taklet de tunge forholdene best av alle og ble den tredje nordmannen i hopphistorien til å vinne VM i skiflyging.

Under tunge forhold i Oberstdorf lørdag forsvarte Tande ledelsen fra fredagens to hopp. Forholdene var så tunge at juryen valgte å avlyse rennet etter lørdagens førstehopp, totalt tre hopp.

Og da Tande fikk beskjeden i venterommet på toppen, ble nordmannen tydelig beveget. Han sto og tørket tårer for seg selv, mens han sto og ventet på heisen ned. Da heisen åpnet seg et par minutter senere, ble Tande tatt imot av lagkamerater og støtteapparat.

Med flere tårer fra Tande.

- Det er vanskelig å beskrive hva jeg føler. Jeg måtte ha noen minutter for meg selv da avgjørelsen var klar. Det føles sterkt, sier Tande til VG.

– Det er rørende å se Tande. Dette er stort, han har vært klart best. Det er så fortjent, sa Johan Remen Evensen til NRK etter at avlysningen var et faktum.

200 meter i den tredje og avgjørende omgangen gjorde at 23-åringen endelig fikk revansje for det skjebnesvangre hoppet i Bischofshofen i januar 2017, da en binding skilte han fra Hoppuke-seieren.

Tande ble verdensmester med 651,9 poeng. Det var hele 13,3 poeng foran Kamil Stoch, som hoppet seg opp fra 3.plass fra fredagen.

- Det er helt enormt. Beste mannen som vant. Han var suveren, sa Johann Andre Forfang til NRK.

Tredje norske vinneren

Dermed er Tande den tredje norske skihopperen som har vunnet VM i skiflyging. OIe Gunnar Fidjestøl tok den første norske seieren i skiflygings-VM i 1988, mens Roar Ljøkelsøy vant i både 2004 og 2006.

Seieren gjør også at Tande innkasserer rundt 250 000 kroner.

– Han er til de grader den beste hopperen. Han er helt rå når han er på det nivået her. Ingen som slår Daniel når han er på det nivået her, sier sportssjef Clas Brede Bråthen.

Andreas Stjernen ble nummer fem med 606,9 poeng, mens Johann Andre Forfang endte som nummer åtte med 599,2 poeng. Robert Johansson endte på plassen bak med 599 poeng. Med andre ord - fire norske blant de ni beste.

PS! I morgen er det laghopp. Da er det nye muligheter for norsk gull.

- Jeg håper vi kan kopiere gullet fra forrige VM i Kulm, sier dagens VM-vinner til VG.