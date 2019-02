LÆREREN OG ELEVEN: Mika Kojonkoski fikk ut det beste i Anders Jacobsen forrige sesong. Foto: Bjørn S. Delebekk

Dropper hopp-audition

...som «oppdaget» Anders Jacobsen

Hoppledelsen gjentar ikke fjorårets «Idol»-lignende audition, der blant andre Anders Jacobsen ble oppdaget.

Publisert: 19.04.07 12:03 Oppdatert: 19.04.07 12:47







Sammen med 25 andre, unge håpefulle hopptalenter fikk Jacobsen sjansen til å vise seg frem på Lillehammer i fjor sommer.

Resten, er som kjent historie. En suksesshistorie som endte med Hoppuke-seier, VM-medalje og andreplass i verdenscupen sammenlagt.

Denne sommeren dropper hoppledelsen samlingen, som også fikk Tom Hilde og Anders Bardal inn på landslaget. De ønsker å fortsette med linjen om å ha flere år mellom hver «audition».

- Vi gjør ikke det samme i år. Det er ikke rom for å gjøre det før hver eneste sesong. Men vi har NM på plast i juli, og i den forbindelse er det kanskje mulighet for at vi utvider med en hoppdag eller to, sier sportssjef Clas Brede Bråthen til VG Nett.

Umulig å finne «ny Jacobsen» hvert år

Det var også på denne måten tidligere hoppukevinner Sigurd Pettersen ble funnet.

Se også:Hoppbloggen

Bråthen mener imidlertid at opplegget er for omfattende, og mener det er umulig å finne en Anders Jacobsen hvert år.

- Vi hadde utrolig flaks med Anders. Sist gang vi så en som ham, må ha vært Toni Nieminen i 1992.

- Dette er uansett et opplegg hvor vi må sette i sving en del krefter. Det skorter ikke på midlene, men på de første to gangene vi kjørte dette var det fire år mellom. Så får vi se etter hvert hvordan modellen blir, sier Bråthen.

Fremdeles i tenkeboksen

Han har ennå ikke fått alle brikkene på plass foran den kommende sesongen, blant annet er Mika Kojonkoski og Roar Ljøkelsøy fremdeles usikre. Sportssjefen er imidlertid overbevist om at begge blir med neste sesong.

- Roar har jeg forstått som at blir med videre.

- Når det gjelder Mika, så er det vel slik at begge parter er interesserte i å diskutere en videreføring. Fra det, og til man er enige er det et lite stykke igjen. Men jeg opplever det som han er veldig motivert for å jobbe med norsk hoppsport videre.

PS! Hvem som utgjør landslaget neste sesong, avgjøres trolig om kort tid. Mika Kojonkoski opplyser til VG Nett at han er «at the office» denne uken for å planlegge kommende vinter, uten å ville bekrefte om han forlenger kontrakten med Norge.