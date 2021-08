HOPPSTJERNE: Halvor Egner Granerud markerte seg som verdens beste hopper i fjor. Han er redd for hvilke konsekvenser det vil ha om flere markante personer forsvinner ut av hopplandslaget samtidig.

Granerud frykter for fremtiden om sjefene forsvinner: − Skummelt

NERMO HOTELL (VG) Halvor Granerud (25) er bekymret for konsekvensene om Clas Brede Bråthen (52) og Alexander Stöckl (47) forsvinner. Foreløpig er ikke partene nær en løsning.

Av Magnus Gamlem

Publisert: Nå nettopp

Det blåser friske vindkast gjennom Gudbrandsdalen. Det planlagte hopprennet i Lysgårdsbakkene er avlyst og hopplandslaget har funnet frem golfkøllene i stedet.

VG møter Halvor Granerud foran en prestisefull runde minigolf, men det er først og fremst den pågående konflikten mellom hoppsjef Clas Brede Bråthen og ledelsen i Skiforbundet som står i tankene til hopperen.

For det stormer rundt Bråthen også. Generalsektretær Ingvild Bretten Berg har nektet å underskrive en kontraktsforlengelse med ham, og i øyeblikket virker det ikke som en løsning på konflikten er nærliggende.

Landslagstrener Alexander Stöckl har vært åpen på at han også vil vurdere å slutte om ikke Bråthen får fortsette. I så fall vil Hopp-Norges kanskje to viktigste kontinuitetsbærere forsvinne ut døren kommende vår.

– Jeg håper at det som har blitt bygget opp, er bygget opp såpass solid at det ikke bare detter sammen med en gang. Men det er to veldig, veldig sterke og gode ledere som i så fall forsvinner. Da går man inn i noe ukjent, mener Granerud.

Kaoset har oppstått i oppbygningen til en svært viktig sesong for hopperne. OL, VM i skiflyging på hjemmebane og hoppuka er bare noen av godbitene som venter.

Granerud var verdens suverent beste skihopper forrige sesong, med elleve verdenscupseire. Skulle Bråthen og Stöckl forsvinne er han redd det blir vanskelig å få til lignende prestasjoner for han selv og andre hoppere i fremtiden.

– Det ville vært skummelt. Det er kompetanse det ikke er mulig å erstatte, og noen nye må i så fall bygge opp noe eget. Det er en ganske stor prosentandel av min karriere som vil gå med til at noen skal finne ut hvordan man gjør ting, forteller han.

– Karrieren din blir kastet ut i uvisse?

– Det er noe av det jeg tenker på. Det ville jo vært rart hvis man ikke vil forlenge med Clas uten å ha en erstatter klar. Jeg vil jo anta at de har kommet langt i en prosess med å finne en passende erstatter, sier Granerud uten å klare å holde masken.

– Du tror det?

– Nei, ler han.

– Men det hadde jo vært naturlig, konstaterer verdenscupvinneren.

Marius Lindvik (23) har også en lang karriere foran seg i hoppbakken. Også han er klar på at duoen er uerstattelig, og at det er uante konsekvenser om de blir borte.

– Det går ut over kunnskapen og viljen for at vi skal lykkes. Vi vil bli hemmet ganske mye, sier 23-åringen.

HOPPER: Marius Lindvik.

Hele saken er uforståelig for hopperne. De får drypp av informasjon om hva som skjer gjennom media, men forsøker å holde fokus på det sportslige og krysser fingrene for at situasjonen skal løse seg på best mulig vis.

– Det er noen uenigheter der som jeg ikke skjønner eller forstår. Jeg har ikke noen annen kommentar enn at vi ønsker å fortsette med Clas og at han har gjort en fantastisk jobb de mange årene han har vært sportssjef. Det vil vært dumt om en slik ressurs skulle forsvinne ut, konkluderer Lindvik.

Både Bråthen og Stöckls kontrakt går ut i april. Det samme gjelder resten av støtteapparatet på hopplandslaget.